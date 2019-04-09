2019-04-09T13:28:51+03:00
Общество

На платных участках дороги М-4 «Дон» повысятся цены

Стоить дороже проезд будет уже с 15 апреля
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: ГК "Автодор"Фото: ГК "Автодор"
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Проезд на платных участках автодороги М-4 «Дон» дорожает со следующего понедельника, 15 апреля. В государственной компании «Автодор», отвечающей за платные дороги в стране, объяснили это общей инфляцией.

- Согласно данным Росстата, потребительские цены на продукты изменились, соответственно, скорректируются и цены на проезд, - сообщили в компании.

Так, долгосрочная программа, утвержденная правительством РФ, позволяет «Автодору» повысить цены за проезд от 5 до 10 рублей для легковушек и от 10 до 40 рублей для большегрузов (в зависимости от протяженности платного участка). Скидка по транспондеру «Т-pass» при повышении тарифа составит 20 процентов для обеих категорий транспортных средств.

Надо сказать, что на Кубани платные участки начали работать в конце прошлого года. Первый на трассе М4 «Дон» начинается, как только водители проезжают границу Ростовской области и Краснодарского края. Протяженность его около 76 километров в районе хутора Цукерова Балка, села Раздольное, затем станицы Кущевской. Пункт оплаты этих километров находится в районе хутора Веселая Жизнь в Павловском районе.

Еще один такой участок начинается в станице Павловской. Оплатить проезд можно около станицы Старолеушковской.

До повышения стоимость проезда по первому участку для легковых автомобилей составляла 120 рублей днем, 70 - ночью, а для грузовых - до 2,6 метра высотой - 210 и 105 рублей соответственно (свыше — 280 рублей днем и 140 - ночью).

Второй отрезок водителям обходился еще дороже. Стоимость проезда для легковушек - 200 рублей днем, 120 - ночью, за грузовые машины до 2,6 метра высотой возьмут 300 рублей днем, 180 рублей - после заката. Если же фура выше 2,6 метра, тогда придется заплатить 400 рублей днем и 240 рублей ночью.

Кстати, «Автодор» всерьез взялась и за борьбу с «зайцами». Гибкие шлагбаумы на пунктах оплаты раньше позволяли некоторым водителям удирать от операторов, не оплатив проезд.

- Скоро их заменят, - заявил глава компании Вячеслав Петушенко. - А камеры уже сейчас фиксируют всех нарушителей.

В «Автодоре» относятся к таким выходкам водителей, как к воровству. И разбираться в таких ситуациях будут правоохранители по всей строгости закона.

Альтернативная дорога существует, но ехать по ней до Краснодара придется дольше

Альтернативная дорога существует, но ехать по ней до Краснодара придется дольше

ВАЖНО!

Альтернатива есть

Предусмотрены и альтернативные дороги для тех, кто не хочет платить.

Если ехать из Краснодара в Ростов, то первый маршрут будет длиной 300 километров вместо 200 платных. Он пролегает через Тимашевск, Каневскую, Староминскую, Азов и заканчивается в Батайске (это уже Ростовская область).

Второй вариант куда более длинный - 411 километров. Нужно направиться из Краснодара в Усть-Лабинск, затем в Тихорецк, потом Белую Глину. Далее на пути будут Егорлыкская, Зерноград и, наконец, Батайск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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