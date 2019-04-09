На платных участках дороги М-4 «Дон» повысятся цены

Проезд на платных участках автодороги М-4 «Дон» дорожает со следующего понедельника, 15 апреля. В государственной компании «Автодор», отвечающей за платные дороги в стране, объяснили это общей инфляцией.

- Согласно данным Росстата, потребительские цены на продукты изменились, соответственно, скорректируются и цены на проезд, - сообщили в компании.

Так, долгосрочная программа, утвержденная правительством РФ, позволяет «Автодору» повысить цены за проезд от 5 до 10 рублей для легковушек и от 10 до 40 рублей для большегрузов (в зависимости от протяженности платного участка). Скидка по транспондеру «Т-pass» при повышении тарифа составит 20 процентов для обеих категорий транспортных средств.

Надо сказать, что на Кубани платные участки начали работать в конце прошлого года. Первый на трассе М4 «Дон» начинается, как только водители проезжают границу Ростовской области и Краснодарского края. Протяженность его около 76 километров в районе хутора Цукерова Балка, села Раздольное, затем станицы Кущевской. Пункт оплаты этих километров находится в районе хутора Веселая Жизнь в Павловском районе.

Еще один такой участок начинается в станице Павловской. Оплатить проезд можно около станицы Старолеушковской.

До повышения стоимость проезда по первому участку для легковых автомобилей составляла 120 рублей днем, 70 - ночью, а для грузовых - до 2,6 метра высотой - 210 и 105 рублей соответственно (свыше — 280 рублей днем и 140 - ночью).

Второй отрезок водителям обходился еще дороже. Стоимость проезда для легковушек - 200 рублей днем, 120 - ночью, за грузовые машины до 2,6 метра высотой возьмут 300 рублей днем, 180 рублей - после заката. Если же фура выше 2,6 метра, тогда придется заплатить 400 рублей днем и 240 рублей ночью.

Кстати, «Автодор» всерьез взялась и за борьбу с «зайцами». Гибкие шлагбаумы на пунктах оплаты раньше позволяли некоторым водителям удирать от операторов, не оплатив проезд.

- Скоро их заменят, - заявил глава компании Вячеслав Петушенко. - А камеры уже сейчас фиксируют всех нарушителей.

В «Автодоре» относятся к таким выходкам водителей, как к воровству. И разбираться в таких ситуациях будут правоохранители по всей строгости закона.

Альтернативная дорога существует, но ехать по ней до Краснодара придется дольше

ВАЖНО!

Альтернатива есть

Предусмотрены и альтернативные дороги для тех, кто не хочет платить.

Если ехать из Краснодара в Ростов, то первый маршрут будет длиной 300 километров вместо 200 платных. Он пролегает через Тимашевск, Каневскую, Староминскую, Азов и заканчивается в Батайске (это уже Ростовская область).

Второй вариант куда более длинный - 411 километров. Нужно направиться из Краснодара в Усть-Лабинск, затем в Тихорецк, потом Белую Глину. Далее на пути будут Егорлыкская, Зерноград и, наконец, Батайск.