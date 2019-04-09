2019-04-09T14:32:36+03:00
История современности

Украденные нацистами экспонаты из музея Темрюка собираются вернуть в Россию

Речь идет от трех античных амфорах и пяти могильных барьельефах
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Похищенные в 1943 году амфоры Фото: Музей ЗальцбургаПохищенные в 1943 году амфоры Фото: Музей Зальцбурга
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Музей Зальцбурга готов передать России несколько экспонатов, которые были похищены нацистами из музея Темрюка в 1943-м году. Об этом сообщает австрийская газета Salzburger Nachrichten.

Три амфоры и пять могильных барельефов античного периода увез нацистский генерал горных войск Рудольф Конрад и подарил их гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. После этого экспонаты оказались в музее. По оценкам историков, амфоры и барельефы датируются IV-I веками до нашей эры.

В музее Зальцбурга исследованием происхождения экспонатов занимается специальный отдел. Он и обнаружил письма Конрада Шеелю, в которых говорится о том, что эти экспонаты были украдены в Темрюке.

- Мы очень хотим вернуть предметы, которые не были обретены музеем должным образом, - цитирует австрийское издание директора музея Мартина Хохляйтнера.

В прошлом году античные экспонаты из Темрюка были показаны на выставке «Аншлюс, война и развалины - Зальцбург и его музей во времена национал-социализма». На ее открытии было заявлено о желании музея вернуть награбленное нацистами. Эту идею поддержали на высшем уровне, а также в Австрийском культурном форуме в Москве. Сейчас улаживаются последние формальности.

По некоторым данным, передача экспонатов может произойти в мае в ходе государственного визита президента Александра ван дер Беллена в Сочи.

В Темрюкском музее говорят, что точно оценить потери коллекции во время войны невозможно.

- Мы слышали о готовности вернуть экспонаты в Россию, это хорошие новости. Но о деталях передачи нам ничего неизвестно, контактов с австрийской стороной не было, - рассказал «Комсомольской правде-Кубань» директор Темрюкского историко-археологического музея Владимир Фефелов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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