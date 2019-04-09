В Новороссийске водитель маршрутки спас женщину, которая потеряла сознание

Жизнь водителя маршрутки обычно ничем не примечательна. Это тяжелый рутинный труд, где за каждую мелочь (например, не так что-то сказал пассажиру) можно вообще лишиться работы. 4 апреля около 17:00 маршрутка № 34, где за рулем был Николай Мкрдумян, проезжала перекресток улиц Тобольской и Видова.

Там стояла толпа людей. Как оказалось, все они собрались вокруг лежавшей без сознания молодая женщина.

- Я должен был повернуть на перекрестке, но решил остановить автобус с пассажирами и посмотреть. Мне показалось, что случилось ДТП, - говорит Николай Мкрдумян. – На дороге лежала девушка без признаков жизни. Народ вокруг только рыдал, ахал и говорил, что ей плохо. Никто не понимал, что с ней происходит. Я не знал, сколько времени это продолжалось. Но странно, что никто из очевидцев так и не вызвал скорую.

Водитель попытался вспомнить ПДД с уроками ОБЖ, перевернул пострадавшую на бок и начал делать массаж сердца, чтобы привести в чувство. Чуть позже девушка пришла в себя.

- Длилось это около 10 минут, у девушки посинели губы, на нашатырь не реагировала, - продолжает Николай. – После массажа она начала потихоньку приходить в сознание, открыла глаза. Я позвонил своему коллеге, который ехал за мной на маршруте, чтобы тот проконтролировал, как девушка сядет в такси.

Водитель поинтересовался у очевидцев, есть у кого деньги, чтобы отправить ее домой на такси. Никто не согласился помочь. Николай забежал в салон маршрутки, взял 500 рублей из кассы, дал их пострадавшей и попросил очевидцев вызвать ей такси. Все это время Колю ждали пассажиры, никто не возмущался вынужденной остановкой. Наоборот, называли его волшебником.

Кстати, за 22 года, что Николай крутит руль, он уже спас 6 человек. Среди них были прохожие, которые теряли сознание на улице, и водители, попавшие в ДТП. Оказывать первую помощь научился во время службы в армии. Участвовал в нагорно-карабахском конфликте, где приходилось спасать сослуживцев.