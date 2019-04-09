В Краснодаре 17-летний подросток получил 12 лет за убийство продавца

Улыбчивую и красивую Галю знали все жильцы краснодарской шестнадцатиэтажки по улице Генерала Трошева, 47. Никто и предположить не мог, что кто-то может покуситься на доходы скромного магазинчика «У дома» в цокольном этаже, где женщина работала продавцом. А тем более оценит жизнь 40-летней Гали в 59 тысяч рублей — дневная выручка торговой точки. Но жители спального района кубанской столицы будут еще долго помнить тот вечер, 1 июня, и обходить жуткое место стороной.

Галя, говорят, даже сама работала когда-то в правоохранительных органах в своем родном Хабаровске. А переехав в Краснодар, открыла здесь небольшой магазинчик и сама встала за прилавок.

- Ассортимент...ну такой, знаете, когда все в одном месте можно купить: от трусов до бутылки подсолнечного масла, - рассказывали «КП» - Кубань» жители теперь уже печально известного дома.

Внешне Галина была очень яркой и запоминающейся женщиной.

- Красивая такая, ей не дашь 40 лет, - вспоминают ее и теперь. - Более того, у Гали всегда можно было отовариться до зарплаты. Моменты такие бывают, когда в кармане рублей пятьдесят остается, а дома хлеба с молоком нет.

И она такую возможность предоставляла. Все свои. Получат — отдадут. Когда Галю убили, версия о должнике, отказавшемся расчитаться, стала первой в расследовании.

По ориентировке на убийцу с камер видеонаблюдения жильцы сначала предположили, что это девушка

Поздним вечером, когда женщина не пришла с работы, тревогу забила ее мать. Именно она нашла Галю в луже крови за прилавком собственного магазина. Ее тело было сплошь в резанных ранах (позже станет известно, что убийца нанес ей не меньше 79 ножевых ударов), но организм еще боролся за жизнь. Однако приехавшие на отчаянный зов матери медики скорой, лишь констатировали смерть Гали.

Через некоторое время на место преступления приехали полицейские и следователи. Они прочесали каждый сантиметр квартала, но ничего подозрительного не нашли. Восстановить картину жестокого убийства помогли камеры видеонаблюдения. Очевидным было и то, что убийца пришел грабить. Из кассы он забрал 59 тысяч рублей.

Надо сказать, никто из видавших виды правоохранителей не мог вначале предположить, что преступником мог быть подросток. Полицейские, обнаружив подозрительного посетителя Галиного магазина на кадрах, предположили, что ею может быть женщина. Очевидно, 17-летний убийца очень старался пройти в торговую точку незамеченным и плотно надвинул капюшон на глаза. Позже ориентировка на него появилась по всему городу.

Тем не менее, прежде, чем попасть в руки правоохранителей, вместе с несовершеннолетним другом убийца Гали совершил еще одно нападение на продавца в магазине на улице Российской в Краснодаре. В этот раз 30-летняя женщина чудом осталась жива после многочисленных ударом молотком по голове и телу. Из кассы они забрали деньги, а с полок сгребли ценный товар — на сумму в 205 тысяч рублей. Свидетельств их преступления нашлось предостаточно.

- Суд города Краснодара признал виновными обоих молодых людей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Одному из них вменялось преступление, квалифицируемое по статье УК «Разбойное нападение» и «Убийство», а второй попал на скамью подсудимых по обвинению по статье «Разбойное нападение, совершенное группой лиц».

На момент совершения преступления оба еще не достигли совершеннолетия. Однако суд оценил вину подростка, убившего Галю, в 12 лет тюрьмы. Второй отсидит за решеткой 5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.