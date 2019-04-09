Казаки построили в станице Имеретинской футбольный стадион

Два года назад на том месте, где сейчас футбольная арена, было обычное деревенское поле с сорняками, бурьяном и другой растительностью. А потом к казакам Горячего Ключа пришла местная ребятня, которой негде было гонять мяч. Просьба была неожиданная - дети попросили, чтобы бравые хлопцы построили футбольный стадион.

- Работа закипела быстро, - говорит атаман РКО Горячеключевского района Василий Аникеев. - Казаки косами убрали траву, затем в дело пошли газонокосилки. Собрали мусор, камни, ямы и неровности засыпали землей. Разметку нанесли благодаря местным ветеранам футбола. Они нашли правила нанесения линий, для этого мы использовали побелку для деревьев. Ворота сварили из труб. Каждый из казаков поискал нужные у себя в сарае. Затем покрасили в белый цвет. В строительстве стадиона помогали и дети. Они наравне с нами трудились. Управились за несколько дней.

Позже закупили мячи, сетку для ворот. Ухаживают за полем только весной и летом. Зимой его не трогают, нет знаний и умения следить за травой в такое время года. Теперь там чуть ли не каждый день играют в футбол. Хоть там нет сидячих мест и болеть приходится стоя, арена все равно собирает зрителей.

- Помню первый матч, - продолжает атаман. - Тогда дети пригласили своих родителей и болельщиков. В турнире приняли участие пять команд. По итогам первое место досталось поселку Первомайскому, второе сборной Горячего Ключа, третье - команде казачьего спортклуба «Медведь». И вот в мае мы ждем ветеранов ФК «Кубань» во главе с легендарным бомбардиром Александром Плошником. Они приедут специально, чтобы сыграть с казаками.

ФОТО: Пресс-служба ККВ

Еще местные активисты хотят соорудить трибуны. Пока решили ограничиться скамейками, но и до грандиозного сооружения, уверены, тоже руки дойдут.

- Мы с нетерпением ждем, когда состоится эта игра, - говорит ветеран ФК «Кубань» Александр Плошник. - У нас в очереди ряд турниров в других станицах, но новую арену тоже непременно включим в календарь любительских матчей.