2019-04-09T16:17:54+03:00
Карта Кубани

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих провел видеоселектор с регионами

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании, посвящённом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Совещание в режиме видеоселектора провёл министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Во вступительном слове министр отметил, что к настоящему времени все субъекты страны разработали и согласовали с федеральным центром соответствующие региональные проекты. Заключены соглашения с Минтрансом РФ и Росавтодором по реализации федерального проекта «Дорожная сеть».

«Наша следующая контрольная точка – это заключение соглашений о передаче средств от субъектов РФ к муниципальным образованиям», – отметил министр транспорта РФ. – «Направьте деньги в муниципалитеты, чтобы они могли приступать к объявлению торгов и заключению контрактов на дорожные работы. Я прошу, чтобы эта работа была проведена в 10-дневный срок».

Евгений Дитрих потребовал синхронизировать мероприятия нацпроекта с другими действующими в регионах программами и проектами, назвав недопустимой ситуацию, когда новое дорожное покрытие вскрывается для плановых ремонтов коммунальных сетей. Также было указано на необходимость предусматривать объездные маршруты на время дорожных работ и чётко планировать последовательность действий для сокращения сроков строительства. Отдельно министр подчеркнул персональную ответственность руководителей региональных проектов за исполнение намеченных планов.

Отметим, в Адыгее утверждён региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который включает два направления: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В 2019 году на его реализацию будут предоставлены субсидии из федерального бюджета в размере 433,6 млн. рублей на условиях софинансирования из республиканской казны. Эти средства будут направлены на ремонт и реконструкцию автодорог республиканского и местного значения.

«Качественное транспортное сообщение имеет огромное значение для дальнейшего развития региона, и, конечно, для комфорта и безопасности наших жителей. Сегодня мы реализуем ряд крупных проектов в этой сфере, а также выступили на федеральном уровне с инициативами о строительстве новых дорожных объектов. Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволит нашей республике решить ряд актуальных задач дорожной отрасли», - прокомментировал Глава Адыгеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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