Всемирно известный танцор Сергей Полунин выступит в Краснодаре

Сергей Полунин – артист балета, киноактер. В девятнадцать лет он стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского Королевского балета. С 2012 по 2016 год Сергей был премьером Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета, с 2017 года приглашенным солистом Баварского Государственного балета в Мюнхене.

В 19 лет Полунин стал самым молодым танцором Королевского балета. После четырех лет работы в труппе он продолжил выступать в России с театром Станиславского и Новосибирским театром оперы и балета. В 2016 году история Сергея стала темой документального художественного фильма "Танцовщик" производства Габриэль Тана. Документальный фильм-книга уже собрал более 25 миллионов просмотров.

В 2017 году Сергей был замечен в новой экранизации фильма Кеннета Брана "Убийство в Восточном экспрессе" и киноленте «Красный воробей» (режиссер Френсис Лоуренс)

Hozier - Movement (Official Video).Listen to 'Movement' here: https://Hozier.lnk.to/MovementIN Taken from the new album Wasteland, Baby! which is out now: https://hozier.lnk.to/WastelandBabyID Follow Hozier : https://Hozier.lnk.to/FollowID Hozier Store : https://Hozier.lnk.to/StoreID Music: Hozier Starring: Sergei Polunin Directors: Us Production Comp: Academy Films Producer: Tabetha Glass-Jackman Executive Producer: Leah Joyce Executive Producer: Sheira Rees-Davies DOP: Sebastian Wintero Choreographer: Sergei Polunin Edit House: Trim Editor: Vid Price Post Production: The Mill VFX Supervisor: James Mac 2D artist: Amit Kambli Colourist: James Bamford With thanks to Panavision Music video by Hozier performing Movement. 2018 Rubyworks Limited, under assignment to Universal Music Operations Limited http://vevo.ly/5FWxxS