2019-04-09T20:54:15+03:00
Общество

В станице Старомышастовской 16-летний парень и его друг собрали мусор вдоль речки

Подростки за три дня вынесли больше 40 пакетов с отходами
Андрей ГОРЕЛОВ
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Подросток позвал на помощь своего друга\ФОТО: Андрей БерезниченкоПодросток позвал на помощь своего друга\ФОТО: Андрей Березниченко
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«А вот мы-то…», «потерянное поколение», «с печалью я гляжу на наше поколение»… Эти фразы нельзя применить к двум подросткам из станицы Старомышастовской. Парни решили устроить пикник возле их любимого места для прогулок. Ведь в этом месте, в речке рядом с плотиной, они даже когда-то купались. Но со временем участок замусорили местные жители настолько, что там не то чтобы купаться, даже ходить неприятно из-за гор мусора.

- Пикник тогда не удался, пришлось его проводить в другом месте, - рассказывает Андрей Березниченко. - Мои родители работают в Норильске, а я переехал недавно к бабушке, которая живет в станице. У меня начались проблемы со здоровьем в холодном климате, поэтому теперь я живу здесь и учусь в Динском техникуме на технолога общественного питания.

Андрей вместе со своим другом Михаилом Кафельниковым взяли у его бабушки перчатки и купили мусорные пакеты. Думали, там работы максимум на пару часов. Но мусора было так много, что собрать все за одни день не получалось. Поэтому пацаны договорились закончить наводить порядок после учебы. На все ушло три дня и 40 мусорных пакетов, которые парни тащили до ближайших контейнеров.

- Раньше на этом месте в станице всегда было чисто, и мы могли купаться, а когда приехал, решил туда позвать друзей, - говорит Андрей. - Выяснилось, что наше любимое место запустили настолько, что несколько метров от берега речка превратилась в болото. За такое нужно штрафовать. Масштаб бедствия был такой, что мне показалось - всем наплевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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