2019-04-09T20:54:15+03:00
Общество

«Слуга народа»: Сочинский КВНщик записал пародию на Владимира Зеленского

В следующем году Владимир Коноков планирует баллотироваться в городскую Думу [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Владимир собирается участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Фото: vk.com/vkonokovВладимир собирается участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Фото: vk.com/vkonokov
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В Сети набирает популярность клип с сочинским студентом в главной роли. В видео местный молодой активист Владимир Коноков в костюме пожимает руки сидящим на скамейке мужчинам, обнимается с пожилыми пенсионерками на остановке. А затем парень шагает по аллее и подходит к зданию Городского собрания Сочи. Все это происходит под неторопливую песню Дмитро Шурова «Слуга Народа».

Владимир Коноков - «Слуга народа». Видео: vk.com/vkonokov.

- Я вообще студент с активной гражданской позицией. В следующем году мне будет 18 лет, и я смогу баллотироваться в депутаты по округам. Хочу попробовать свои силы, - рассказывает «КП» - Кубань» Владимир Коноков. - Идея сняться в таком клипе пришла мне случайно. Вдохновил на это актер сериала «Слуга народа» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Я, как и он, тоже занимался актерским мастерством, сейчас учусь в этом направлении, в школьном КВН играл. Он близок к народу. Мы во многом похожи, поэтому в клипе я спародировал его поведение, походку. Если у Зеленского получилось добиться грандиозного успеха в первом туре выборов, то чем я плох.

Парень надеется, что сможет стать депутатом, и продолжать помогать людям.

- В центре Сочи у нас есть проблемная улица Красная. Так вот там не было пешеходной дорожки, - продолжает Владимир Коноков. - По моей просьбе один из местных застройщиков выделил щебень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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