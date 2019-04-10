В Новороссийске водитель маршрутки платит школьникам за пятерки

«Самый добрый водитель» - так называют Николая Мкрдумяна жители Новороссийска, которые ездят на маршрутке № 34. Мужчина не просит пожилых людей предъявить ему проездной или другой документ, который дает право на бесплатный проезд. Как только водитель видит, что в машину садится старик, помогает ему подняться в салон. Причем поддерживает и школьников - платит им за пятерки.

- Я 22 года работаю водителем, - говорит Николай Мкрдумян. – У меня растет дочь, был период, когда она стала хуже учиться. Скатилась с пятерок до троек. Тогда я начал контролировать ее учебу и проверял каждый день дневник. За пятерку я ей платил 50 рублей. Когда она поняла, что так можно получить больше денег на карман, стала лучше учиться.

То же самое водитель решил попробовать и с учениками школ. Утром к нему садится полный автобус детей и водитель объявляет, что за пятерки будет возить бесплатно или давать денежное вознаграждение.

- Одна пятерка в день – проезд бесплатный, - продолжает Николай. – Две пятерки – 50 рублей, три пятерки – 100 рублей. Когда я забираю школьников, например, у остановки школы №40, они на входе показывают мне по очереди дневники с оценками. Я проверяю и рассчитываюсь с ними на месте. Пару раз меня пытались обмануть, ребята подделали подпись учителей и сами наставили себе оценок. Я сказал, что на первый раз прощаю, в следующий раз бесплатно везти не буду.

В среднем маршрутчик тратит от 100 до 500 рублей на выплаты школьникам и об этом не жалеет.

- У меня 15 машин в автопарке, которые обслуживают Новороссийск, я обеспеченный человек, которому просто нравится работать водителем, - говорит Николай Мкрдумян. – Мой дед 46 лет крутил баранку. Освобождал Новороссийск и бил фашистов. Я с него брал пример. У него по итогам войны 36 наград и орденов. Поэтому, когда я вижу любого пожилого человека, никогда не беру с него денег за проезд. Пусть пенсионер лучше купит себе кефира, яиц или хлеба. Жить им непросто. Да, я не совершаю великую помощь, но делаю, что могу. Не все обязаны так поступать, но у меня получается это.

Придумал такие льготы Николай Мкрдумян больше 10 лет назад. Поначалу на него очень жаловались родители школьников. Мол, дети на эти деньги покупают себе пиво и сигареты. Но потом жалобы прекратились. А школьники стали собирать и даже покупают подарки родителям. Говорят, что дядя Коля помог!