Автобусы из аэропорта Анапы в Крым начнут ходить с 30 апреля

С 30 апреля возобновляются перевозки по «единому» билету в Крым и обратно через международный аэропорт Анапа, что в Витязево.

Билеты «самолет+автобус» можно купить в авиакассах и на сайтах сервисов путешествий Туту.ру, OZON.travel, Bilet.aero в разделе «Авиабилеты», указав пунктом прибытия один из городов Крыма.

Из аэропорта Анапы автобусы будут возить авиапассажиров в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

- Билет на автобус также можно будет приобрести по прилету в Анапу при предъявлении авиабилета. Стоимость автобусной части «единого» билета из аэропорта Анапы в Керчь составляет 600 рублей, в Феодосию – 800 рублей, Судак – 900 рублей, Симферополь – 1000 рублей, в Евпаторию, Севастополь и Ялту – 1200 рублей, - сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

В прошлом году таким путем в Крым и обратно воспользовались почти 70 тысяч пассажиров.

- «Единая транспортная дирекция» выступила инициатором интеграции систем продажи авиа- и автобусных билетов, что позволило осуществлять реализацию системы «единого» билета с использованием как железнодорожного, так и авиационного транспорта, — подчеркнула генеральный директор АНО «ЕТД» Юлия Самойлова. — Итоги прошлого курортного сезона показали востребованность предложенной услуги».

А с 20 апреля начнутся стыковочные перевозки через аэропорт Симферополя, с 30 апреля — через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

Продажа «единых» билетов с железнодорожной составляющей открыта 30 января, на сегодняшний день оформлено уже более 30 тысяч штук.