2019-04-10T13:57:30+03:00
Экономика

Автобусы из аэропорта Анапы в Крым начнут ходить с 30 апреля

Перевозки по «единому» билеты доступны для авиапассажиров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Перевозки по "единому" билету работают с 30 апреля по 30 сентября.Перевозки по "единому" билету работают с 30 апреля по 30 сентября.
Изменить размер текста:

С 30 апреля возобновляются перевозки по «единому» билету в Крым и обратно через международный аэропорт Анапа, что в Витязево.

Билеты «самолет+автобус» можно купить в авиакассах и на сайтах сервисов путешествий Туту.ру, OZON.travel, Bilet.aero в разделе «Авиабилеты», указав пунктом прибытия один из городов Крыма.

Из аэропорта Анапы автобусы будут возить авиапассажиров в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

- Билет на автобус также можно будет приобрести по прилету в Анапу при предъявлении авиабилета. Стоимость автобусной части «единого» билета из аэропорта Анапы в Керчь составляет 600 рублей, в Феодосию – 800 рублей, Судак – 900 рублей, Симферополь – 1000 рублей, в Евпаторию, Севастополь и Ялту – 1200 рублей, - сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

В прошлом году таким путем в Крым и обратно воспользовались почти 70 тысяч пассажиров.

- «Единая транспортная дирекция» выступила инициатором интеграции систем продажи авиа- и автобусных билетов, что позволило осуществлять реализацию системы «единого» билета с использованием как железнодорожного, так и авиационного транспорта, — подчеркнула генеральный директор АНО «ЕТД» Юлия Самойлова. — Итоги прошлого курортного сезона показали востребованность предложенной услуги».

А с 20 апреля начнутся стыковочные перевозки через аэропорт Симферополя, с 30 апреля — через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

Продажа «единых» билетов с железнодорожной составляющей открыта 30 января, на сегодняшний день оформлено уже более 30 тысяч штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арас Агаларов: Несмотря на санкции Запада, иностранцы скупают в России гигантское количество акций и облигаций.
Об этом президент компании "КРОКУС", известный российский миллиардер, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо
На Кубани семь семей получили субсидии на улучшение жилищных условий
В Отрадненском районе местного жителя осудят за сбыт гашишного масла
В Краснодаре откроется новый цех по производству напитков
В Геленджике пройдет регата по городам «Золотого кольца Боспорского царства»
В Белореченском районе столкнулись две иномарки
«Ростелеком» провел крупнейший на Юге России турнир по игре World of Tanks
В «Сочи Парке» начинаются космические выходные
На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения
В Сочи пройдет отбор детей в Академию танца Бориса Эйфмана
Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отказался давать показания на судебных слушаниях
ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»
В Краснодаре поставят спектакль «Слуга двух господ»
На Кубани сотрудница полиции получила от подозреваемого 100 тысяч рублей
В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензии
В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину
Администрация Краснодара добивается возбуждения дела из-за вырубки лесополосы в поселке Прогресс
В Новороссийске у женщины нашли 300 граммов героина
В Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах
Представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу
На Кубани полицейские выявили более 13 тонн незаконно выловленной рыбы
В Краснодаре застройщик обманул дольщиков на 250 миллионов рублей
Травматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллон
На Кубани с начала года заложили более 880 гектаров молодых виноградников