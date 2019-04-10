9-летний мальчик, считавшийся безнадежным из-за аварии под колесами священника, начал улыбаться

Несчастным Даню Гролова назвать не поворачивается язык. Ведь мало кто из детей, попавших в столь тяжелейшую ситуацию, может похвастать таким количеством самых настоящих друзей. Благодаря усилиям абсолютно чужих Дане людей, в его войне за жизнь наметились явные успехи — врачи в Краснодаре отмечают у мальчика, считавшегося безнадежным, «положительную эмоциональную динамику».

История Даниила Горлова, мальчика из поселка в Горячем Ключе, которого в сентябре 2017 года сбил на машине священник, скандально известна. Серьезная травма головы превратила жизнерадостного мальчишку в безвольную куклу. А его мама Ирина осталась наедине с перечнем страшных медицинских терминов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702323" frameborder="0"></iframe> Даниил Горлов пытается говорить.! другой источник

- Врачи по-прежнему ставят ему диагноз «вегетативное состояние», но это скорее обусловлено тем, что у Данечки стоит трахеостома, - рассказывает «КП» - Кубань» Людмила Юдина. - То есть из-за травмы мозга функции некоторых органов не работают. Но посмотрите, это же уже совсем другой ребенок, чем год назад.

Москвичка случайно увидела фотографию Дани в соцсетях под постом о благотворительном сборе фонда «Солнце в ладошках». Его огромные глаза взывали о помощи.

Условия, в которых находился несчастный ребенок, не поддавались никакому описанию. Жаркий сарай без воды и еды. До вмешательства в этот быт сочувствующих матерей, Ирине с Даней было попросту не на что жить. Мальчику требовались специальное питание и памперсы.

После шумихи в СМИ за Даней все-таки приехали врачи из Краснодара. Больше своим вниманием его никто уже не оставлял

Волонтеры взяли на себя не только эти расходы. Вскоре они насобирали крупную сумму на реабилитацию Дани в лучшей клинике, специализирующейся на подобных пациентах, в Москве. Центр доктора Рошаля дал добро на доставку Дани в столицу и пообещал лечить ребенка бесплатно. Главное, туда нужно было добраться.

Благотворители развернули целую операцию по доставке Дани. Но мама Ирина, пользовавшаяся до этого их добротой, захлопнула перед московским реанимобилем дверь. Более того, она заочно обвинила московских докторов в желании «зарезать ее ребенка». На все уговоры волонтеров она лишь отвечала, что если Даня не встанет на ноги, значит, судьба у него такая.

- От этого всего у нас, конечно, руки опустились, - говорит Людмила.

Но скандальная история вышла далеко за пределы Краснодарского края. В дом к Горловым приехали даже полицейские. Только им удалось убедить мать мальчика, что Даню необходимо лечить. С первого взгляда на ребенка было понятно, что он не доедает.

Бросить Даню ни Людмила, ни другие неравнодушные, уже не могли. Чтобы узнать о состоянии мальчика, она сама прилетела в Краснодар, познакомилась с его лечащим врачом, даже вновь наладила конструктивный контакт с матерью Дани — все ради него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/660218" frameborder="0"></iframe> Данила Горлов из Горячего Ключа нуждается в правильном лечении.! другой источник

- Его подлечили, выписали, а потом мне позвонил врач и сказал, что ему необходима срочная замена клапана, регулирующего внутричерепное давление, - говорит Людмила Юдина. - Что на это потребуется 120 тысяч рублей.

Из тех, что скопили на Москву, заплатили за операцию и всем миром собрали еще немного на ремонт персональной (теперь уже!) Даниной комнаты в скромных покоях Горловых. Купили ортопедическую кровать и наняли врача-реабилитолога из Краснодара, который несколько раз в неделю делает мальчику так необходимый в его положении массаж.

И чудо произошло!

- Массаж очень помог. Даня сам сидит, пытается говорить, а главное, - улыбается, - говорит Людмила Юдина. - Врач говорит, что, особенно, - маме!

Чтобы продолжать совершать свои маленькие победы Дане по-прежнему нужна финансовая помощь. Если вы хотите поучаствовать в судьбе мальчика, как это делает уже огромное количество людей, можете перечислять деньги на счет Людмилы Юдиной. Полный отчет о потраченных рублях ведется в персональном инстаграме мальчика.

РЕКВИЗИТЫ

Получатель: ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Ю. (Юдина)

Номер счета: 40817810740007233608

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643002

SWIFT-код: SABRRUMM

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