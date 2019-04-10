В Краснодаре полицейские избили инвалида, который лез через забор своего дома

В Краснодаре возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали двое сотрудников патрульно-постовой службы. Их подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий.

Поздним вечером 10 марта Евгений Манченко возвращался домой. У калитки своего дома он понял, что ключей у него с собой нет и решил перелезть через забор. Это увидели сотрудники полиции, которые стянули парня и стали избивать.

- Когда я попытался перелезть, ко мне подбежали два сотрудника полиции, которые начали стаскивать меня с забора и наносить удары дубинкой по ноге. От сильной боли я не удержался и упал. Пока я лежал на земле, сотрудники полиции продолжили применять ко мне физическую силу, били ногами по левой ноге в область бедра, – рассказал Евгений юристам «Комитета против пыток».

Молодой человек звал на помощь. Выбежавшие из дома родители увидели, что их сын скован в наручники и находится в полицейском УАЗе. Женя громко кричал от боли.

По словам мамы Евгения, ее сын инвалид с особенностями развития, поэтому они отслеживали по телефону местонахождения парня и не беспокоились, зная, что он рядом с домом.

- Полицейские пытались не допустить меня к нему и настаивали на поездке в отдел полиции для разбирательства. Лишь спустя некоторое время мне удалось уговорить их снять с сына наручники, - говорит Снежана Манченко.

Медики скорой помощи, прибывшей на место, доставили Евгения в больницу, где ему поставили диагноз «Закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков». На койке в стационаре он провел две недели.

8 апреля стало известно, что в следственном отделе Прикубанского округа Краснодара возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, необоснованно применивших силу к инвалиду.

- В настоящее время полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.