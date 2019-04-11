Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019

В четверг, 11 апреля, в японской Фукуоке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию – последний официальный турнир сезона. За звание сильнейших бьются шесть ведущих стран планеты в этом виде спорта - Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

Откроют соревнования выступления танцевальных пар, а вторыми свои короткие программы представят женщины, завершит первый день короткая программа мужчин.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию женской короткой программы на командном чемпионата мира по фигурному катанию.

Сборную России в этом виде представляют действующая чемпионка Европы Софья Самодурова и чемпионка мира 2015 Елизавета Туктамышева. Они получили 6 и 7 стартовые номера соответственно.

А откроет соревнования девушек итальянка Марина Пиредда. Она выйдет на лед в 10:43 по московскому времени. Последней с короткой программой выступит японка Каори Сакамото. Ее выход запланирован на 12:00 мск.