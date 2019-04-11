2019-04-11T07:33:47+03:00
Спорт

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, женщины, короткая программа 11 апреля 2019
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Софья Самодурова - действующая чемпионка ЕвропыСофья Самодурова - действующая чемпионка ЕвропыФото: REUTERS
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В четверг, 11 апреля, в японской Фукуоке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию – последний официальный турнир сезона. За звание сильнейших бьются шесть ведущих стран планеты в этом виде спорта - Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

Откроют соревнования выступления танцевальных пар, а вторыми свои короткие программы представят женщины, завершит первый день короткая программа мужчин.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию женской короткой программы на командном чемпионата мира по фигурному катанию.

Сборную России в этом виде представляют действующая чемпионка Европы Софья Самодурова и чемпионка мира 2015 Елизавета Туктамышева. Они получили 6 и 7 стартовые номера соответственно.

А откроет соревнования девушек итальянка Марина Пиредда. Она выйдет на лед в 10:43 по московскому времени. Последней с короткой программой выступит японка Каори Сакамото. Ее выход запланирован на 12:00 мск.

КЧМ по фигурному катанию. Женщины, короткая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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