В Краснодаре спасенному коту с обмороженными ушами дали кличку Ван Гог

Татьяна Берковская живет в одном из домов на Кубанонабережной и за все время спасла около 20 бродячих котов и собак, которые бегали по двору. Одним из крайних оказался кот, которого девушка нашла 2 месяца назад в подвале дома. Пушистый пролез через разбитое окно и упал с полутораметровой высоты, а обратно не мог выбраться.

- В этом районе после сдачи жилья в эксплуатацию было много бродячих собак и кошек, они бегали по двору и мы с соседями не знали, куда их определить, - говорит Татьяна Берковская. - Видимо, животных оставили строители, которые прикармливали питомцев, пока возводили дома. А когда уехали, то за ними следить стало некому. Нескольких котов я забрала себе, выходила и нашла хозяев, других взяли соседи. И вот с тех пор я стараюсь всегда помогать уличным котам или собакам.

Рыже-белый кот, когда рухнул в подвал, стал громо мяукать. Девушка услышала это во время прогулки с собакой. Позвала на помощь соседей. Один из мужчин залез через разбитое окно цоколя, положил кота в спортивную сумку и выбрался вместе с ним.

- Коту на вид было около 5 месяцев, еще котенок, - продолжает Татьяна. – Видимо, кто-то его выкинул на ветер и холод совсем маленьким. Сначала я отдала его подруге, а на следующий день забрала себе. Жил он у меня в клетке, ведь дома у меня уже живут кот и собака. Я боялась, что они его подерут. Отнесла в ветклинику, там сказали, что у него проблемы с бедром, а еще начался некроз тканей ушей. Ушки ампутировали, 10 дней ему ставили капельницы с антибиотиками. Кот поправился, и я его назвала в честь художника Ван Гога, у которого не было одного уха. На лечение кота ушло 10 тысяч рублей, но мне не жалко этих денег. Недавно я нашла ему хозяйку. Иногда навещаю, без части ушей он стал похож на вислоухого кота.