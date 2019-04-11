Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном ЧМ в Японии, Туктамышева - вторая

В японском городе Фукуока 11 апреля стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. За звание сильнейших бьются спортсмены шести лучших стран по итогам сезона - Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

В каждом виде программы командного ЧМ победителю достается 12 баллов, второе место - 11, и так дальше по нисходящей.

Первыми на лед вышли танцевальные пары, где россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми после французских фигуристов по итогам ритм-танца и добыли 11 баллов.

Программу первого соревновательного дня продолжили девушки, выступившие с короткой программой. Сборную России в этом виде представили две ученицы Алексея Мишина.

Софья Самодурова показала шестой результатФото: GLOBAL LOOK PRESS

Софья Самодурова замыкала первую разминку и получила 68,61 балла за довольно чистый прокат. Этот результат позволил ей стать шестой и добавить в копилку российской команды 7 баллов.

Вторую разминку открывала Елизавета Туктамышева. Блестяще исполнив программу, она показала свой лучший результат в карьере - 80,54 балла и принесла команде 11 баллов.

Елизавета Туктамышева впервые в карьере набрала более 80 балловФото: GLOBAL LOOK PRESS

А 12 баллов забрала японка Рика Кихира, которая обновила собственный мировой рекорд в короткой программе – 83,97 (предыдущий 82,51)! Третья строчка также у представительницы Японии Каори Сакамото.

После первых двух видов программы в командах лидируют сборные России и Японии – по 29 баллов, 27 у команды США, 20 у Франции, 16 у Канады и 14 у Италии.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию корот программы на командном ЧМ по фигурному катанию.

Сегодня чуть позже пройдут выступления в короткой программе у мужчин.