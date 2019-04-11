2019-04-11T12:19:05+03:00
Спорт

Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном ЧМ в Японии, Туктамышева - вторая

Софья Самодурова стала шестой
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments2
Рика Кихира установила новый мировой рекордРика Кихира установила новый мировой рекордФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В японском городе Фукуока 11 апреля стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. За звание сильнейших бьются спортсмены шести лучших стран по итогам сезона - Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

В каждом виде программы командного ЧМ победителю достается 12 баллов, второе место - 11, и так дальше по нисходящей.

Первыми на лед вышли танцевальные пары, где россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми после французских фигуристов по итогам ритм-танца и добыли 11 баллов.

Программу первого соревновательного дня продолжили девушки, выступившие с короткой программой. Сборную России в этом виде представили две ученицы Алексея Мишина.

Софья Самодурова показала шестой результат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Софья Самодурова показала шестой результатФото: GLOBAL LOOK PRESS

Софья Самодурова замыкала первую разминку и получила 68,61 балла за довольно чистый прокат. Этот результат позволил ей стать шестой и добавить в копилку российской команды 7 баллов.

Вторую разминку открывала Елизавета Туктамышева. Блестяще исполнив программу, она показала свой лучший результат в карьере - 80,54 балла и принесла команде 11 баллов.

Елизавета Туктамышева впервые в карьере набрала более 80 баллов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета Туктамышева впервые в карьере набрала более 80 балловФото: GLOBAL LOOK PRESS

А 12 баллов забрала японка Рика Кихира, которая обновила собственный мировой рекорд в короткой программе – 83,97 (предыдущий 82,51)! Третья строчка также у представительницы Японии Каори Сакамото.

После первых двух видов программы в командах лидируют сборные России и Японии – по 29 баллов, 27 у команды США, 20 у Франции, 16 у Канады и 14 у Италии.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию корот программы на командном ЧМ по фигурному катанию.

Сегодня чуть позже пройдут выступления в короткой программе у мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, женщины, короткая программа 11 апреля 2019
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, женщины, короткая программа 11 апреля 2019
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: танцы на льду, ритм-танец, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, танцы на льду, ритм-танец 11 апреля 2019
Манчестер Юнайтед – Барселона 10 апреля 2019: прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Аякс - Ювентус 10 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Аякс - Ювентус 10 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
На Кубани жителя Республики Коми подозревают в убийстве
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
В Краснодаре мужчина ранил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства
В Краснодаре полицейские спасли от смерти мужчину
В Новороссийске подросток устроил смертельное ДТП
На Кубани задержали любителя ночной рыбалки
В Армавире трех сотрудников инспекции труда Кубани подозревают во взяточничестве
В OZ МОЛЛ выступит группа IOWA
В Краснодаре пройдет легкоатлетический забег на 5000 метров
«Краснодар Водоканал» провел рейд по отключению должников
В Крымском районе осудят мужчину за вырубку деревьев
На Кубани замглавы сельской администрации понизили в должности из-за недостатка образования
В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «Вербная неделя»
В Краснодаре определили чтецов «Тотального диктанта»
В Краснодаре пройдет выставка «Портрет музея в лицах и судьбах»