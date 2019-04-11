Яжемать по-краснодарски: Две матери устроили безобразную драку в парке

Несмотря на усилия создателей одного из самых примечательных мест — парка «Краснодар», неприятных инцидентов внутри него избежать не удается. На днях отметить открытие очередного светящегося фонтана сюда пришли многочисленные мамочки с детьми разных возрастов. Кто-то из ребятни резвился вокруг бьющей из-под мрамора струи, другие огибали ее на всех видах двухколесного транспорта. Родительницы сидели на удобно устроенных рядом скамейках, молча наблюдая баловство своих чад. Пока у фонтана не произошло столкновения. Тут же, очнувшись от анабиоза, одна из женщин — мама 5-летней дочери — вышла на ее защиту, отвесив мальчишке на велосипеде мощную оплеуху.

- Здесь что...велосипедная дорожка? - предъявила она весомый и цивилизованный аргумент матери мальчика, которая тут же возникла на ее пути.

Между ними завязалась перепалка.

- А девочка...не видит, что рядом велосипед? Большая уже..., - пыталась добиться извинений мама мальчика. - Кто вам давал право поднимать на чужого ребенка руку?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702516" frameborder="0"></iframe> Мамы дрались, дети плакали.Соцсети

Но последняя фраза мамы обидчика только еще больше убедила маму девочки, что пора навалять и ей.

- Я и тебе врежу, - перешла от слов к делу мама девочки, ударив вопрошающую к ней блондинку наотмашь.

Церемонии закончились и с другой женской стороны. Что есть мочи блондинка вцепилась маме девочки в волосы. Рядом от ужаса заголосил пятилетний ребенок - "яблоко раздора".

- Дамы, дамы..., - пытались вернуть диалог в рамки приличия прогуливающиеся рядом мужчины. Дружно они оттащили брыкающуюся блондинку с клоком вырванных рыжих волос в кулаке. В след ей еще долго неслись отборные маты. Мальчик-велосипедист пнул напоследок грозную тетю и побежал успокаивать мать.

Надо сказать, в отделе безопасности парка «Краснодар» ничего об инциденте не слышали.

- У нас происшествий не случается, - заверили «КП» - Кубань» в службе безопасности ФК «Краснодар».

Между тем, уже неоднократно администрация парка, создающая комфорт горожанам ежедневно, тщетно, видимо, просит посетителей парка соблюдать чистоту и нехитрые правила поведения. От них требуется лишь проявлять уважение к чужому труду и друг к другу.

Кстати, краснодарская полиция после публикации видео в "Комсомолке" объявила о поиске пострадавших женщин.

- По поводу драки женщин в парке "Краснодар" сотрудники городской полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента, — сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Полиция Краснодара рекомендует участникам конфликта самостоятельно связаться с правоохранительными органами по телефону 8 (861) 250 87 76 или явиться по адресу: улица Домбайская, 10/1.