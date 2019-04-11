2019-04-11T13:53:32+03:00
Экономика

Самые острые темы: безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Краснодаре!

15-16 мая в Краснодаре состоится бизнес-форум на тему: «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Business LifeФото: Business Life
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Ситуация в России с каждым днем ухудшается. Только за 2018 год под уголовную ответственность попали более чем 300 тысяч предпринимателей. После многочисленных налоговых проверок из 19388 компаний, без штрафов и доначислений остались только 257. С бешеной скоростью участились налоговые проверки, увеличились доначисления, налоги, стали блокировать счета без разбирательств.

15-16 мая в Краснодаре состоится бизнес-форум на тему: «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году». На 2-х дневном бизнес-форуме соберется более 500 предпринимателей, финансовых директоров и бухгалтеров, чтобы узнать от экспертов и специалистов в юридической и налоговой сферах, все возможные способы законной и легальной экономии на налогах и безопасности бизнеса в 2019 году!

Почему Вам стоит посетить мастер-класс:

1. Как лучше поступить с НДС, и какие есть возможности его непрямого снижения и оптимизации в условиях тотального контроля со стороны государства.

2. Как легально снизить налог на прибыль, страховые, НДФЛ?

3. Как оптимизировать транспортный, земельный и налог на имущество?

4. Как легально обналичивать деньги?

5. Получите разбор ошибок «неправильной проведенной налоговой оптимизации» на реальных примерах.

6. Получите полный криминальный аудит своего бизнеса.

Спикеры бизнес-форума:

Павел Астахов — один из самых титулованных и признанных адвокатов страны; основатель «Коллегии адвокатов Павла Астахова»; более 2000 часов телеэфира; написал более 80 книг; 4000 судебных дел; 90% судебных дел выиграно.

Михаил Хазин — президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина; работал президентом компании экспертного консультирования «Неокон» (специализация: стратегическое прогнозирование и GR); работал заместителем начальника Экономического управления в компании «Администрация Президента Российской Федерации».

Дмитрий Шумейко — руководитель группы компаний «АудитФинанс»; более 15 лет опыта в налоговом консультировании; 700 млн. руб. сэкономил клиентам на налогах и взносах; 500 млн. руб. сохранил излишне начисленных налогов; в 2 раза сократил клиентам расходную часть по страховым взносам.

Марат Саид-Галиев — практикующий консультант, предприниматель, в портфолио которого 70+ успешно реализованных консалтинговых проектов. Вытаскивал с самого дна несколько бизнесов с долгами более 8 млн.$.

Сергей Шушин — управляющий Вusiness Life; совладелец группы компаний со штатом сотрудников 250 чел.; эксперт в области продаж, найма, мотивации, управления персоналом; рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса» и «Книги рекордов России».

Узнайте подробнее на сайте.

Организатор: Business Life

ИСТОЧНИК KP.RU

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