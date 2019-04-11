Глава Адыгеи указал на значимость перехода на проектное финансирование жилищного строительства

В ходе совещания, которое провел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, обсуждались вопросы перехода на проектное финансирование жилищного строительства. К диалогу были приглашены руководители организаций-застройщиков, представители банковской сферы региона, члены Кабинета министров РА, главы муниципалитетов.

Мурат Кумпилов напомнил, что новая модель финансирования жилищного строительства вступает в действие с 1 июля 2019 года. Она предусматривает отказ от прямого использования средств дольщиков при строительстве жилья.

«У нас практически решена проблема с обманутыми дольщиками. Не допускать таких преступлений и в дальнейшем поможет новая модель финансирования жилищного строительства. Она значительно защищает граждан и минимизирует риски дольщиков. Поэтому необходимо своевременно внедрить проектное финансирование и сделать все необходимое, чтобы принятые федеральным центром решения заработали в регионе», – отметил Мурат Кумпилов.

Как сообщил министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, 10 заявок застройщиков уже рассматриваются ПАО «Сбербанк». Кроме того, в республике 8 застройщиков по показателям финансовой устойчивости предприятия способны перейти на проектное финансирование. Ряд компаний попадает под переходный период, они смогут достроить жилье по старой схеме.

Вместе с тем застройщикам рекомендовано активней подавать заявки на проектное финансирование. В ходе совещания представители банковской сферы рассказали о предоставляемых банками условиях и требованиях к застройщикам, среди основных – устойчивое финансовое положение фирмы-застройщика, качество и своевременность выполнения работ.

В свою очередь представители стройфирм обозначили перед банками необходимость снижения процентных ставок для застройщиков, а также по ипотечному кредитованию, что будет способствовать достижению целевых показателей по жилищному строительству.

Для урегулирования всех вопросов переходного периода Глава Адыгеи отметил важность выполнения установленных федеральным законом требований. При этом Мурат Кумпилов выразил готовность продолжить обсуждение предложений застройщиков, в том числе в федеральных структурах, чтобы совместно находить оптимальные пути решения обозначенных вопросов.

«Слаженная работа всех участников данного процесса позволит своевременно подготовить необходимые документы и плавно перейти на проектное финансирование», – подчеркнул Мурат Кумпилов.