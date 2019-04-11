«Остаются без медицинской помощи»: жители кубанской станицы требуют у минздрава решить вопрос с нехваткой врачей

Жителей станицы Новомышастовской Красноармейского района не устраивает процент укомплектованности участковой больницы врачами. По их словам, в медицинском учреждении работает один педиатр.

- Детей с другого участка не успевают принять. Даже двух педиатров на такое количество детей было мало, – написала 31-летний организатор сбора подписей Дина Попелхова. По ее словам, ситуация с приемом больных действительно острая: помимо талонов и записи на неделю вперед – еще по 30 человек живой очереди приходится видеть каждый день.

– Мы подписываем всей станицей жалобу, уже собрали много подписей. Народ возмущен, есть очень много людей, которые не могут из станицы поехать в райцентр, в итоге они остаются без медицинской помощи, - говорит Дина.

В краевом минздраве о проблеме впервые услышали от активистов, уверяет Дина Попелхова.

- Я так понимаю, главный врач не поднимал этот вопрос, – говорит девушка.

Однако заместитель главного врача Андрей Бобров сообщил «КП»-Кубань», что вакансии размещены на сайте райбольницы.

- Эта проблема есть везде. Но работа по подключению специалистов идет, – говорит он. – За последние 6 лет у нас проработали 160 врачей. Все вакансии размещаем на сайте больницы.

Поддержали почти все продавцы магазинов. Фото: Дины Попелховой

Информация о наличии вакансий действительно размещена. По состоянию на 20 февраля 2019 года в Новомышастовскую участковую больницу требуется врач-терапевт. Но сколько еще продлится проблема нехватки врачей – неизвестно.

– Доктора уходят из-за отношения пациентов. Они постоянно недовольны, второй терапевт ушел именно по этой причине, – рассказал Андрей Бобров.

«В связи со сложившейся ситуацией просим: обратить внимание на данное медицинское учреждение и разобраться в сложившейся ситуации с кадровым составом, предоставить дежурных педиатров, которые смогут оказать медицинскую помощь по месту проживания детей» – такое требование выдвинули общественники в письме к министру здравоохранения.

9 апреля руководство больницы, представители администрации и общественность за круглым столом обсудили данную проблему. Итогом обсуждения стало то, что медики пообещали найти специалистов. По их словам, в сентябре в участковую больницу должна прийти выпускница медицинского вуза.

– Но точно ли это или предположительно – не уточнили, – говорит Дина Попелхова.

Тем временем девушка разместила бланки для подписей в 15-ти магазинах станицы, где по официальным данным живет более 10 000 человек. Свои подписи оставили более 600 станичников.