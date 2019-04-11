На дорогах Краснодара дождем смыло новую пластиковую разметку. Длинные куски ленты разметало по дороге на улице Уссурийской.

Между тем, наносить ее на проезжую часть в Краснодаре начали в первых числах апреля. По данным мэрии города, аналогичные мероприятия проводились на 77 участках улиц, которые отремонтировали в прошлом году в рамках федеральных и краевых программ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702606" frameborder="0"></iframe> На одной из улиц Краснодара облетела пластиковая разметка.

Предполагалось, что она будет долговечной. Именно этим было продиктовано новаторское решение.

- Помимо этого, на основных магистралях Краснодара восстанавливают разметки. Работы организуют в рамках муниципальных контрактов, - рапортовали в мэрии Краснодара накануне. - Также на наиболее значимые дороги нанесут разметку пластиком для долговечности. По предварительным данным, она прослужит около 2 лет. Работы стартуют в мае текущего года. К 2020 году планируют нанести разметку на 800 км дорог Краснодара. Из них с применением термопластика и холодного пластика — на протяжении более чем 200 км.

Но то ли пластик попался некачественный, то ли современные методы обустройства дорожного хозяйства не очень живучи на отечественных дорогах, на кадрах видео результат на лицо.

Редакция "КП" - Кубань" запросила комментарий у мэрии Краснодара.

КСТАТИ

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