На Кубани мошенники ходят по домам и продают пожарные сигнализации в 10 раз дороже рыночной цены

Сбережения пенсионеров, инвалидов и просто невнимательных граждан всегда находятся под угрозой. На этот раз мошенники придумали новую схему. Люди в спецодежде появляются на пороге и под видом сотрудников МЧС убеждают граждан купить автономные пожарные извещатели. Для убедительности они показывают красные удостоверения и даже проводят общие собрания жильцов в многоквартирных домах.

За установку одно такого прибора они просят от 5000 до 7000 рублей, говоря, что это специальное предложение «ниже рыночной цены». Необходимость установки сигнализации они аргументируют якобы требованиями закона.

- Для защиты жилых помещений достаточно установки автономных дымовых пожарных извещателей, рыночная стоимость которых не превышает 400 рублей. При этом установкой подобных извещателей занимаются исключительно организации, имеющие лицензию МЧС России на данный вид деятельности. Сотрудники МЧС России не занимаются установкой пожарных извещателей и их продажей, - говорят в пресс-службе краевого ГУ МЧС и призывают граждан быть бдительными.

В полиции говорят, что подобные аферисты ходят по домам краснодарцев с завидной регулярностью. Они представляются сотрудниками водоканала, горгаза и даже местных администраций, предлагая якобы дешево купить датчики задымления или утечки газа, счетчики и другое оборудование.

- Порой названия некоторых из указанных организаций схожи с наименованиями официальных государственных органов и учреждений, что может ввести в заблуждение гражданина, решившего заключить с ними официальный договор и оплатить предлагаемую услугу, - говорят в УМВД Краснодара.

Подобные торговцы появляются практически во всех регионах России. Устраиваются на работу они вполне легально. В Краснодаре появились вакансии «обходчиков», от которых требуется обход некой территории и осмотр газового оборудования, а также оформление заявок. Опыт работы совсем не требуется, а вот коммуникабельность одно из нужных качеств. График работы 6 дней в неделю, оплата – 28 тысяч рублей с возможностью ежедневной выплаты, спецодежда также выдается.

Работодатель – некий предприниматель Феногенов Виктор Викторович, обладающий правом торговать электротоварами и зарегистрированный в Тамбовской области. Однако его данные, например, попадали в сводки города Куса Челябинской области. Сотрудники ИП под видом представителей горгаза предоставляли платные услуги.

А на сайте Уполномоченного по правам предпринимателей Тамбовской области рассказывается о продаже сотрудниками ИП сигнализаторов газа по 6990 рублей под видом группы компаний «Профгазбезопасность» с предупреждением о мошенничестве.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Не пускать в дом незнакомцев

Попросить предъявить удостоверение в развернутом виде или документы подтверждающие законность предложения проверить или заменить оборудование

Позвонить по номеру «горячей линии» госучреждения, сотрудниками которого представляются визитеры

Принимать тщательно обдуманные решения

- В случае если лицо, представившееся сотрудником государственных органов, не может подтвердить законность своих действий, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 102, - говорят в полиции.