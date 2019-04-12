2019-04-12T09:24:13+03:00
Общество

Жители Новороссийска стали получать фальшивые квитанции за диагностику газового оборудования

Хотя стоимость этих работ по закону должна быть внесена в тариф обслуживания дома
Андрей ГОРЕЛОВ
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Новороссийцы стали получать квитанции без даты и назначения платежа на сумму 780 рублей.Новороссийцы стали получать квитанции без даты и назначения платежа на сумму 780 рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Недавно прокуратура края сообщила, что одна из управляющих компаний Новороссийска присвоила плату за отопление - 780 тысяч рублей. Горожане платили, а деньги поставщику тепла так и не перечислили. И вот теперь новый случай мошенничества. Последние пару недель новороссийцы стали получать квитанции без даты и назначения платежа на сумму 780 рублей. Эти деньги должны якобы пойти на диагностику газового оборудования жилья.

Горожане обратились за ответом в администрацию. По этому поводу даже собрали совещание при управлении городского хозяйства, где чиновники изучили квитанции.

- Последнее время к нам часто обращаются жители с просьбой помочь разобраться в начислении платы за техническое диагностирование газового оборудования как общедомового имущества, - сообщил в своем инстаграме глава города Игорь Дяченко. - Как правило, его стоимость уже внесена в тариф, который утвержден общим собранием жильцов. Дополнительно ничего начисляться не должно. Квитанция на фото без даты и указания назначения платежа - наглядное доказательство неправомерного взимания платы с жителей одного из домов нашего города. Будьте бдительны и проверяйте такие виды начислений.

Такую квитанцию разослали в сотни домов города/ФОТО: Инстаграм главы Новороссийска Игоря Дяченко

Такую квитанцию разослали в сотни домов города/ФОТО: Инстаграм главы Новороссийска Игоря Дяченко

В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство не занимается вопросами в сфере услуг ЖКХ. Если вы получили похожую квитанцию, обратитесь в вашу управляющую компанию, чтобы вам все объяснили. Если окажется, что счет на оплату фальшивый, обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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