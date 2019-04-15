2019-04-19T17:10:37+03:00
Общество

Библионочь-2019 в Краснодаре: гадание на сказках Пушкина и семейный косплей

Библиотеки и музеи в рамках акции Библионочь-2019 в Краснодаре будут работать бесплатно
Варвара ДЫМ
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Библионочь-2019 в Краснодаре пройдет 20 апреляБиблионочь-2019 в Краснодаре пройдет 20 апреляФото: Олег ЗОЛОТО
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20 апреля с 19:00 начнется Библионочь-2019 в Краснодаре. В этом году акция посвящена театрам и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

- В эту ночь свои двери распахнут более тысячи библиотек Кубани. По традиции акцию поддержат музейные и культурно-досуговые учреждения региона, которые тоже подготовили свои мероприятия, - рассказали в министерстве культуры Краснодарского края. - В этом году несколько мероприятий пройдут в скверах, парках и на детских площадках, где будут организованы читальные залы под открытым небом. Все библиотеки будут работать до 22:00.

Детская библиотека имени братьев Игнатовых

Акцию начнут на площадке перед входом в библиотеку. Для посетителей устроят ролевые словесные и театральные игры, покажут выставку и мастер-классы народных мастериц Кубани.

А потом всех ждет квест по библиотеке, который называется «Тайна золотого ключика». После этого покажут сказку «Я знаю, что могу», а также пройдет мультимедийная арт-экскурсия по необычным театрам мира и мультимедийно-книжное путешествие в мир театра. Устроят и конкурс для любителей произведений Пушкина и проведут семейный косплей – костюмированный праздник по сказкам великого поэта.

Ждет юных посетителей библиотеки мастер-класс по изготовлению театральных масок и созданию тростевых кукол. А в 21:10 на площадке перед входом в библиотеку начнется спектакль «Дымковские сказки».

Библиотека им А.С. Пушкина

В главной библиотеке края будут работать сразу 14 экспозиций. А посетители смогут окунуться в книжно-театральное путешествие.

- В экспозиции «Античный театр» наши гости погрузятся в древнюю историю театрального искусства, «Пушкинский театр» напомнит об известных постановках и ролях, представит костюмы героев легендарного поэта, - говорят в библиотеке. - Путешествие затронет и творчество Николая Гоголя, Александра Островского, Александра Грибоедова. Кроме того, гости встретятся в вишневом саду с героями Антона Чехова и даже побывают в магическом мире Михаила Булгакова.

В рамках акции гостям библиотеки представят произведения Гоголя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рамках акции гостям библиотеки представят произведения Гоголя.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отделе иностранной литературы тоже будет жарко – здесь можно будет познакомиться с зарубежной драматургией «От У.Шекспира до Б.Брехта».

В литературной гостиной пройдет встреча с артистами кубанских театров - Андреем Светловым, Анатолием Бородиным, Юлией Романцовой, а также киноведом Григорием Гибертом. Под занавес вечера - спектакли в читальном зале библиотеке. И с самого начала акции и до ее закрытия в Пушкинке пройдет презентация новых книг краснодарских издательств.

Библиотека им. И.Ф. Вараввы

Перед входом в библиотеку будут работать «Главная сцена». На ней студенты-актеры проведут театрализованные викторины и неоновое шоу. А уже внутри здания, на пяти площадках представят книжную выставку, пройдут театральные импровизации. Ждет посетителе также встреча с кукольным мастером, на которой можно будет еще и сделать свою куклу. Заработает и «Виртуальная сцена» - в компьютерном зале. Тут покажут видеоспектакли в 3D-формате.

Музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына

В музее работает несколько постоянных экспозиций, и на их базе посетителям представят выставку книг из фондов учреждения. В 19:30 пройдет мастер-класс «Театральный Краснодар». В 20:00 в зале, где размещена экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», будут читать пьесу Михаила Рощина «Эшелон». А все время акции в холле музея будет работать фотозона «С любовью... Пушкин». Так что можно будет сделать много селфи.

Художественный музей им. Ф.А. Коваленко

Здесь представят выставку редкой книги, а еще откроется экспозиция к 115-летию галереи «Портрет музея в лицах и судьбах». Будут работать выставка современного искусства МОСТ, а также выставки: «Анатолий Фокин – театральный художник», «Русский портрет. Художники России 1940-2010 гг», «Солнечный аккорд», «Русское искусство XVI-начала XX века».

Пройдут в музее и мастер-классы по изготовлению традиционных кукол и печатной графики.

В библиотеках будут весело Фото: Олег ЗОЛОТО

В библиотеках будут веселоФото: Олег ЗОЛОТО

Выставочный зал изобразительных искусств

Публике представят выставку коллажей-иллюстраций к стихотворениям известных поэтов мира, работы учеников детских художественных школ. Будет лежать на самом видном месте огромная книга, в которой все гости порекомендовать друг другу книги для прочтения или рассказать о своих любимых произведениях.

- В 20:00 начнется выступление молодых поэтов Краснодара, - рассказали в галерее. - А в 21:00 покажем фильм о лицейских годах Пушкина.

Исторический парк «Россия – моя история»

С 18:00 до 23:00 здесь можно будет заглянуть в будущее - погадать на произведениях Пушкина.

Библионочь-2019 в Краснодаре.Ольга СУХОВА

В 18:00 начнется лекция, посвященная 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

- Нашим посетителям расскажет о путешествии Пушкина с семьей Раевских в Крым через Пятигорск и Кубань, о его остановке в Екатеринодаре и воспоминаниях поэта о казаках, - сообщили в мультимедийном комплексе.

В 19:00 – спектакль по пьесе Антона Чехова «Медведь». В 20:00 - спектакль по произведению А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде». В 20:40 покажут «Мистические тайны Гоголя». В 21:00 покажут советский фильм «Вий». В 22:00 - экскурсия «История развития российского театра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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