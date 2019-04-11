Ирина Аллегрова - на просьбу спеть старые хиты: Я уже выросла из «Угонщицы»
Прошедший в кубанской столице концерт Ирины Аллегровой оставил неприятное послевкусие у зрителей. На выступление пришли не только преданные поклонники, но и те, кто любит некоторые песни исполнительницы.
После выступления одна из девушек написала отзыв о концерте. По ее словам, зрителям запрещали доставать телефоны и снимать шоу.
- По периметру зала стояли охранники с лазерными указками, они светили в каждого, кто пытался достать свой телефон. Мне, например, нужно было ответить срочно на сообщение, как вдруг на меня на вели лазером, - рассказывает «КП» - Кубань» недовольная зрительница Яна. - Грубое отношение, запреты на съемку, Ирина даже цветы сама не брала в руки. Судами мне пока не угрожали. Я ранее не посещала подобные концерты, поэтому от увиденного была в шоке.
Но главным огорчением для многих стало то, что Ирина отказалась исполнять любимые песни поклонников. Если «Странника» Аллегрова еще поет, то «Императрицу» или «Младшего лейтенанта» на ее выступлениях не услышишь.
Одна из поклонниц сумела снять видео выступления певицы. Видео: instagram.com/borisova_sa/.
- Новая Ирина Аллегрова переросла «угонщицу», - написано в описании новой концертной программы.
И просьбы зрителей, как оказалось, на звезду не действуют. Когда певица выступила с небольшим монологом о женской судьбе, зал взорвался аплодисментами. Одна из женщин выкрикнула «Императрица» в надежде, что любимая исполнительница споет свой хит.
- Но Ирина ей лишь грубо ответила, - говорит Яна.
Один из хитов певицы поклонники "Я тучи разгоню руками" все же услышали Видео: instagram.com/borisova_sa/.
Руководитель отдела администрирования концертного агентства «Мир» Ольга Коротаева отказалась дать оперативный комментарий. Пообщаться с «КП» не захотели и менеджеры, занимающиеся организацией концертов певицы.
Стоит отметить, что в марте прошлого года поклонники остались недовольны концертом Ирины Аллегровой в Петербурге. Фанатов также возмутило, что певица не исполнила свои старые хиты, ради которых многие приобрели билеты на концерт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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