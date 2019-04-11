Ирина Аллегрова - на просьбу спеть старые хиты: Я уже выросла из «Угонщицы»

Прошедший в кубанской столице концерт Ирины Аллегровой оставил неприятное послевкусие у зрителей. На выступление пришли не только преданные поклонники, но и те, кто любит некоторые песни исполнительницы.

После выступления одна из девушек написала отзыв о концерте. По ее словам, зрителям запрещали доставать телефоны и снимать шоу.

- По периметру зала стояли охранники с лазерными указками, они светили в каждого, кто пытался достать свой телефон. Мне, например, нужно было ответить срочно на сообщение, как вдруг на меня на вели лазером, - рассказывает «КП» - Кубань» недовольная зрительница Яна. - Грубое отношение, запреты на съемку, Ирина даже цветы сама не брала в руки. Судами мне пока не угрожали. Я ранее не посещала подобные концерты, поэтому от увиденного была в шоке.

Но главным огорчением для многих стало то, что Ирина отказалась исполнять любимые песни поклонников. Если «Странника» Аллегрова еще поет, то «Императрицу» или «Младшего лейтенанта» на ее выступлениях не услышишь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702642" frameborder="0"></iframe> Одна из поклонниц сумела снять видео выступления певицы. Видео: instagram.com/borisova_sa/.

- Новая Ирина Аллегрова переросла «угонщицу», - написано в описании новой концертной программы.

И просьбы зрителей, как оказалось, на звезду не действуют. Когда певица выступила с небольшим монологом о женской судьбе, зал взорвался аплодисментами. Одна из женщин выкрикнула «Императрица» в надежде, что любимая исполнительница споет свой хит.

- Но Ирина ей лишь грубо ответила, - говорит Яна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702645" frameborder="0"></iframe> Один из хитов певицы поклонники "Я тучи разгоню руками" все же услышали Видео: instagram.com/borisova_sa/.

Руководитель отдела администрирования концертного агентства «Мир» Ольга Коротаева отказалась дать оперативный комментарий. Пообщаться с «КП» не захотели и менеджеры, занимающиеся организацией концертов певицы.

Стоит отметить, что в марте прошлого года поклонники остались недовольны концертом Ирины Аллегровой в Петербурге. Фанатов также возмутило, что певица не исполнила свои старые хиты, ради которых многие приобрели билеты на концерт.

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