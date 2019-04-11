2019-04-11T18:32:56+03:00
Общество

В Краснодаре собираются переименовать две городских площади

Театральная может стать Городской, а недавно обретенная Екатерининская — Казачьей
Евгения ОСТРАЯ
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Привычная уху Театральная площадь в Краснодаре может стать ГородскойПривычная уху Театральная площадь в Краснодаре может стать ГородскойФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Заседание городской Думы рассмотрит вопрос переименования двух главных площадей кубанской столицы. Театральную предлагают сделать Городской, а Екатерининскую - Казачьей.

По мнению членов Общественной палаты Краснодара, которые собственно и выступили инициаторами переименования, нынешнее название Театральной несовременно. Якобы сами жители Краснодара давно именуют ее Городской. И пора бы этот народный топоним сделать официальным.

Надо сказать, в 2008 году площадь уже меняла название. Тогда при переименовании Октябрьской площади власти мотивировали теми же аргументами - желанием и привычками краснодарцев. Театральная, казалось, удовлетворяла и коммунистов, и демократов. Но прошедшее накануне, 10 апреля, заседание топонимической комиссии в Краснодаре показало, что есть те, кто останавливаться на достигнутом не собираются. А ближайшее заседание депутатов городской Думы включило этот вопрос в повестку дня.

Более того, по мнению экспертов, давно назрела необходимость переименования и площади Екатерининской (та что у здания ЗСК). Тем более, что атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда давно согласовал новое название площади с советом городских атаманов.

- В столице казачьего края должна быть площадь Казачья, - дружно поддержали казаки чаяния своего атамана.

А вот всего «екатерининского» в кубанской столице больше, чем нужно. Так, в топонимической комиссии собираются развести одноименные площадь и сквер. Он по-прежнему останется Екатерининским. Хотя...

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В мэрии Краснодара подтвердили, что на ближайшем заседании гордумы вопрос переименования площадей будет в повестке дня.

- По поводу предполагаемого решения сказать трудно, - прокомментировали ситуацию «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации. - Давайте дождемся.

Ожидается, что обсуждать этот вопрос депутаты начнут уже в понедельник, 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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