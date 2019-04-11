Мурат Кумпилов: «Главы муниципальных образований должны держать на постоянном контроле градостроительные вопросы»

Под руководством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось заседание Совета по вопросам архитектуры и градостроительства РА. Участники встречи обсудили комплекс вопросов, касающихся реконструкции дорожной инфраструктуры Майкопа, а также архитектурных решений при возведении торговых и социально-бытовых объектов в населенных пунктах республики.

В работе Совета приняли участие заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, руководители министерств, депутаты республиканского парламента, главы муниципальных образований, представители ГИБДД, Союза архитекторов РА, Союза художников РА, а также проектных, архитектурных и строительных организаций.

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства Майкопа Игорь Чудесов представил проекты реконструкции в республиканской столице пересечений улиц Юннатов - Пионерская и Пролетарская - Максима Горького. Было отмечено, что в целях сокращения аварийности на данных улицах необходимо создать кольцевое движение автотранспорта.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил важность детальной проработки данных проектов с учетом безопасного передвижения пешеходов, частного и общественного транспорта.

«Необходимо учитывать стратегию развития республиканской столицы. Архитектурное решение с кольцевым движением при въезде в центр города на пересечении улиц Пролетарская и Максима Горького представляется одним из перспективных с точки зрения как вопросов безопасности, так и комфорта жителей прилегающего микрорайона», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В продолжение заседания обсудили вопрос строительства парковки на углу улиц Пионерская и Гоголя. Были предложены варианты плоскостной и двухуровневой парковки. Для окончательного принятия решения необходимо завершить ряд процедур по земельному участку. По мнению Главы республики, реализацию данного проекта нужно ускорить, так как создание новой стоянки существенно улучшит ситуацию с парковочными местами в центре города.

При рассмотрении вопроса строительства новых торговых объектов в городе, Глава республики акцентировал внимание не необходимости гармонизации архитектурного облика столицы республики.

Отдельно был рассмотрен вопрос использования на торговых объектах надписей на иностранных языках. Отмечено, что коммерческий интерес предпринимателей в продвижении своих товаров и услуг не должен противоречить законодательству. Кроме того, бизнес-сообщество должно осознавать необходимость бережного отношения к государственным языкам Республики Адыгея.

Глава региона высказал ряд критических замечаний в адрес Управления архитектуры городской мэрии.

«Вы должны сами контролировать эту ситуацию. Почему, получив необходимые разрешительные документы по оформлению вывесок и цветовому решению, предприниматели начинают отходить от проекта? За разрешительными документами обращаются к вам, и здесь именно вам нужно усилить контроль по исполнению архитектурных решений», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Далее участники заседания обсудили вопросы, касающиеся проекта автозаправочной станции вдоль автодороги «Энем-Адыгейск-Бжедугхабль», комплекса дорожного сервиса в г. Адыгейск, здания мечети в а. Гатлукай, а также многоквартирного дома и ряда торговых объектов в пгт. Яблоновский.

Глава региона поручил руководителям муниципальных районов и сельских поселений наладить более тесный контакт с заказчиками строительства тех или иных объектов.

«Там, где проектируются съезды с федеральной трассы, необходимо пройти все согласования с ГИБДД. Это, в первую очередь, важно для безопасности граждан. Для создания интересного архитектурного облика нужно учитывать все детали проекта: цветовое решение, этнические компоненты, освещение, количество парковочных мест, благоустройство и многое другое. Только глубоко вникая во все эти вопросы, проявляя инициативу и принимая ответственные решения можно создать комфортные и безопасные условия проживания в населенных пунктах», – подчеркнул Мурат Кумпилов.