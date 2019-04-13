2019-04-13T18:24:30+03:00
Общество

В Армавире 17-летний парень скрутил грабителя, напавшего на пенсионера

Юноша догнал вора и повалил его на землю
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments10
О поступке Данила Алтухова рассказали полицейские.О поступке Данила Алтухова рассказали полицейские.
Изменить размер текста:

Этот случай произошел еще 22 марта, однако в техникуме, где учится 17-летний Данил Алтухов, узнали только сейчас. О героическом поступке парня рассказали полицейские, прибывшие на вызов, чтобы задержать преступника.

- Я в тот день возвращался от своей девушки. Иду по улице и вижу впереди, как из тоннеля выбегает мужчина. Он вырвал у пожилого человека сумку и бросился в бега, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Данил Алтухов.

Пенсионер хотел было остановить мужчину, схватился за сумку, крикнул «стой», но не устоял на ногах и упал. Данил сразу смекнул, что к чему, и бросился в след за вором. Сам парень спортсмен, уже восемь лет занимается смешанными единоборствами, потому догнать преступника ему оказалось - раз плюнуть.

Юноша повалил на землю мужчину, сразу же скрутил ему руки. В это время подбежал пожилой человек, начал благодарить своего спасителя. Он же вызвал полицию.

- Вор особо не вырывался, но пытался объяснить, что он вообще воровать не хотел. Вырвал сумку, чтобы посмотреть, как работают правоохранители, - вспоминает Данил. - Не знаю, были ли в сумке деньги, но пенсионер сказал, что там лежали очень важные документы

Приехавшие на место происшествия полицейские получили задержанного уже «тепленьким». Сотрудникам в погонах он уже, правда, рассказал другую версию - якобы ему нужны деньги на лечение на родственника.

- Полицейские пожали мне руку, поблагодарили за помощь, рады были, что я не растерялся. А позже вручили грамоту, - добавляет юноша.

Сейчас злоумышленника взяли под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Отец юноши - военнослужащий, воспитал его правильно, - рассказали в отделе по делам молодежи администрации Армавира. - Данил сказал, что его глубоко возмутило то, что грабитель напал на беззащитного пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Армавир: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У Платона останавливается сердце
У этого 3-летнего малыша есть все шансы выжить после грамотной операции, но увы, у наших врачей пока не хватает опыта, и смертность при подобных вмешательствах слишком высока, а на рекомендованное лечение за рубежом у родителей нет средств
Новости 24
Краснодарцев познакомят с городскими тайнами и легендами
В горах Сочи раньше срока закроют трассы для катания
В Чистяковской роще Краснодара появилась новая воркаут-площадка
Спортсмены южного округа Росгвардии победили сборную Краснодарского края
Грибок на стенах и треснутая посуда: В Новороссийске прокуратура нашла нарушения в детсадах
В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» с московским «Динамо»
ФК «Краснодар» имеет все шансы завершить сезон на втором месте Российской Премьер-лиги
В Новороссийске телефонные мошенники вымогали у пенсионерки 120 тысяч рублей за свободу сына
В Краснодаре кинологи и саперы проверили школу №35
9 мая в 12 городах Кубани пройдет торжественный марш войск
В Краснодаре пропала 18-летняя девушка
44 пострадавших: В Адыгее проснулись клещи
В Крымске 16-летний юноша надышался газом и умер
Спортсмены южного округа Росгвардии победили во всероссийском чемпионате войск нацгвардии по дзюдо
ДТП с «Газелью» в Армавире: пострадали четыре человека
Очистила карму и карманы: На Кубани гадалка «развела» клиента на 80 тысяч рублей