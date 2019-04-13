В Армавире 17-летний парень скрутил грабителя, напавшего на пенсионера

Этот случай произошел еще 22 марта, однако в техникуме, где учится 17-летний Данил Алтухов, узнали только сейчас. О героическом поступке парня рассказали полицейские, прибывшие на вызов, чтобы задержать преступника.

- Я в тот день возвращался от своей девушки. Иду по улице и вижу впереди, как из тоннеля выбегает мужчина. Он вырвал у пожилого человека сумку и бросился в бега, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Данил Алтухов.

Пенсионер хотел было остановить мужчину, схватился за сумку, крикнул «стой», но не устоял на ногах и упал. Данил сразу смекнул, что к чему, и бросился в след за вором. Сам парень спортсмен, уже восемь лет занимается смешанными единоборствами, потому догнать преступника ему оказалось - раз плюнуть.

Юноша повалил на землю мужчину, сразу же скрутил ему руки. В это время подбежал пожилой человек, начал благодарить своего спасителя. Он же вызвал полицию.

- Вор особо не вырывался, но пытался объяснить, что он вообще воровать не хотел. Вырвал сумку, чтобы посмотреть, как работают правоохранители, - вспоминает Данил. - Не знаю, были ли в сумке деньги, но пенсионер сказал, что там лежали очень важные документы

Приехавшие на место происшествия полицейские получили задержанного уже «тепленьким». Сотрудникам в погонах он уже, правда, рассказал другую версию - якобы ему нужны деньги на лечение на родственника.

- Полицейские пожали мне руку, поблагодарили за помощь, рады были, что я не растерялся. А позже вручили грамоту, - добавляет юноша.

Сейчас злоумышленника взяли под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Отец юноши - военнослужащий, воспитал его правильно, - рассказали в отделе по делам молодежи администрации Армавира. - Данил сказал, что его глубоко возмутило то, что грабитель напал на беззащитного пенсионера.