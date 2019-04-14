Динамо - Краснодар 14 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу

Матч «Динамо» - «Краснодар» открывает субботнюю программу 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Химки», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Динамо» подходит к этой игре на 13-й строчке в турнирной таблице, «Краснодар» - третий, но имеет матч в запасе и может вернуть себе вторую позицию, которую после победы над «Ахматом» удерживает «Локомотив». К тому же у «быков» есть шанс оторваться от потерявшего очки ЦСКА.

«Бело-голубым» жизненно важно добиться положительного результата, чтобы покинуть зону стыковых матчей. Нас ждет интересная игра.

Статистика личных встреч Динамо - Краснодар 14 апреля 2019

«Краснодар» и «Динамо» провели 13 официальных очных встреч – все в РПЛ. В этих играх «быки» отпраздновали успех 6 раз, 4 игры завершились мирным исходом и 3 матча принесли победу москвичам. Общая разница мячей в противостоянии – 21:10 в пользу черно-зеленых. В последних шести матчах «Динамо» не выигрывает при разнице мячей 14:2. А в первом круге текущего сезона на своем поле «быки» отпраздновали победу со счетом 3:0.

Прогноз «КП» на матч Динамо - Краснодар 14 апреля 2019

Составы команд Динамо - Краснодар 14 апреля 2019

В обеих командах есть дисквалифицированные. У «Краснодара» не сыграет Сергей Петров, а «Динамо» придется обойтись без Абдул Азиза Теттеха.

Трансляция матча Динамо - Краснодар 14 апреля 2019

Прямая телетрансляция матча Динамо – Краснодар начнется 14 апреля в 14:00 на телеканале Матч Премьер.