2019-04-14T19:14:20+03:00
Спорт

Андрей Аршавин полетал на истребителе в Крымске

Футболист приехал на Кубань на турнир детских и юношеских команд
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Андрей Аршавин за штурвалом самолета в КрымскеАндрей Аршавин за штурвалом самолета в Крымске
Изменить размер текста:

В Крымске в эти дни проходят финальные игры Всероссийских соревнований по футболу среди детских и юношеских команд. Их гостем стал экс-футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

andrey.arshavin10andrey.arshavin10
Crazy fan of Arsenal in Krymsk.Unforgettable memories!!!!
12597 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

Сейчас он проходит тренерскую подготовку в «Зените» и занимает должность советника президента клуба по молодежной политике.

37-летний спортсмен отлично провел время в Крымске. Он встретился с фанатом лондонского «Арсенала», сыграл в футбол и даже полетал на истребителе.

Андрей Аршавин сыграл против ветеранов футбола Крымского района

Андрей Аршавин сыграл против ветеранов футбола Крымского района

Матч между ветеранами футбола Крымска и сборной тренеров юношеских команд состоялся на поле комплекса «Гигант». Команда Андрея Аршавина одержала победу со счетом 3:1, он отметился двумя результативными передачами и голом.

А о полете на истребителе Аршавин сообщил в своем инстаграме, выложив фото за штурвалом Су-30М2. Такие самолеты базируются на военном аэродроме Крымска.

- Наши «сушки» — самые-самые! – подписал фото футболист, назвав себя несостоявшимся летчиком.

andrey.arshavin10andrey.arshavin10
Несостоявшийся лётчик.в кабине Су-30М2.Наши Сушки -самые,самые!!!!!
12309 отметок «Нравится»103 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карьера пошла на взлет: Андрей Аршавин стал пилотом истребителя

Пока карьера идет на взлет, на личном фронте у Аршавина, как и прежде, ненастье. Первый, гражданский, брак с телеведущей Юлией Барановской распался в 2013-ом, несмотря на девять лет совместной жизни и трех детей. Брак (уже официальный) на журналистке Алисе Казьминой принес спортсмену еще одного ребенка, но продлился всего лишь год, а затем начались скандалы (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Динамо - Краснодар 14 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Динамо - Краснодар. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 апреля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу
Ростов - Спартак 14 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Ростов - Спартак 14 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Жителей Крымского района предупреждают о возможном подъеме уровня рек
В Новороссийске полицейские застрелили собаку, бросившуюся на ребенка
В Туапсе из пара рецидивистов украла из магазина одежду и обувь
Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
В Краснодаре пройдет фестиваль «Опера без границ»
Алексея Кадочникова похоронят на кладбище хутора Ленина 16 апреля
В Краснодаре состоялся самый масштабный забег Юга России
В Геленджике высадили 200 кустов сирени в память о Великой Победе
В Краснодаре нашлась пропавшая 18-летняя девушка
Дождь не помешал байкерам Краснодара открыть мотосезон-2019
Краснодарцев познакомят с городскими тайнами и легендами
В горах Сочи раньше срока закроют трассы для катания
В Чистяковской роще Краснодара появилась новая воркаут-площадка
Спортсмены южного округа Росгвардии победили сборную Краснодарского края
Грибок на стенах и треснутая посуда: В Новороссийске прокуратура нашла нарушения в детсадах
В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» с московским «Динамо»
ФК «Краснодар» имеет все шансы завершить сезон на втором месте Российской Премьер-лиги
В Новороссийске телефонные мошенники вымогали у пенсионерки 120 тысяч рублей за свободу сына
В Краснодаре кинологи и саперы проверили школу №35
9 мая в 12 городах Кубани пройдет торжественный марш войск
В Краснодаре пропала 18-летняя девушка
44 пострадавших: В Адыгее проснулись клещи
В Крымске 16-летний юноша надышался газом и умер
Спортсмены южного округа Росгвардии победили во всероссийском чемпионате войск нацгвардии по дзюдо
ДТП с «Газелью» в Армавире: пострадали четыре человека
Очистила карму и карманы: На Кубани гадалка «развела» клиента на 80 тысяч рублей