Андрей Аршавин полетал на истребителе в Крымске
В Крымске в эти дни проходят финальные игры Всероссийских соревнований по футболу среди детских и юношеских команд. Их гостем стал экс-футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.
Сейчас он проходит тренерскую подготовку в «Зените» и занимает должность советника президента клуба по молодежной политике.
37-летний спортсмен отлично провел время в Крымске. Он встретился с фанатом лондонского «Арсенала», сыграл в футбол и даже полетал на истребителе.
Андрей Аршавин сыграл против ветеранов футбола Крымского района
Матч между ветеранами футбола Крымска и сборной тренеров юношеских команд состоялся на поле комплекса «Гигант». Команда Андрея Аршавина одержала победу со счетом 3:1, он отметился двумя результативными передачами и голом.
А о полете на истребителе Аршавин сообщил в своем инстаграме, выложив фото за штурвалом Су-30М2. Такие самолеты базируются на военном аэродроме Крымска.
- Наши «сушки» — самые-самые! – подписал фото футболист, назвав себя несостоявшимся летчиком.
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Пока карьера идет на взлет, на личном фронте у Аршавина, как и прежде, ненастье. Первый, гражданский, брак с телеведущей Юлией Барановской распался в 2013-ом, несмотря на девять лет совместной жизни и трех детей. Брак (уже официальный) на журналистке Алисе Казьминой принес спортсмену еще одного ребенка, но продлился всего лишь год, а затем начались скандалы (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU