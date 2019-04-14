Андрей Аршавин полетал на истребителе в Крымске

В Крымске в эти дни проходят финальные игры Всероссийских соревнований по футболу среди детских и юношеских команд. Их гостем стал экс-футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

andrey.arshavin10 Crazy fan of Arsenal in Krymsk.Unforgettable memories!!!!

Сейчас он проходит тренерскую подготовку в «Зените» и занимает должность советника президента клуба по молодежной политике.

37-летний спортсмен отлично провел время в Крымске. Он встретился с фанатом лондонского «Арсенала», сыграл в футбол и даже полетал на истребителе.

Андрей Аршавин сыграл против ветеранов футбола Крымского района

Матч между ветеранами футбола Крымска и сборной тренеров юношеских команд состоялся на поле комплекса «Гигант». Команда Андрея Аршавина одержала победу со счетом 3:1, он отметился двумя результативными передачами и голом.

А о полете на истребителе Аршавин сообщил в своем инстаграме, выложив фото за штурвалом Су-30М2. Такие самолеты базируются на военном аэродроме Крымска.

- Наши «сушки» — самые-самые! – подписал фото футболист, назвав себя несостоявшимся летчиком.

andrey.arshavin10 Несостоявшийся лётчик.в кабине Су-30М2.Наши Сушки -самые,самые!!!!!

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