Мэр Тимашевска объявил бесплатный проезд всем отличникам города

Не только Новороссийск и Краснодар прославились добрыми водителями, которые не берут оплату за проезд со школьников, получивших пятерки. Мэр Тимашевска Николай Панин сам инициировал подобную акцию. Но если в том же Новороссийске такая маршрутка одна, то в Тимашевске проехать бесплатно дети могут на любой.

- Я увидел эту идею в соцсетях. Но там инициативу проявил водитель. У нас инициатива родилась на совместном совещании. Я задал вопрос перевозчику, как бы он отнесся к такой идее. Он подумал и сказал: «А почему бы и нет», – рассказал «КП»-Кубань» Николай Панин.

Таким способом власти хотят поднять интерес школьников к учебе: чтобы не пропускали занятия и отлично учились.

Действует нововведение так: получил ребенок пятерку - едет бесплатно. К концу недели у него может накопиться, условно говоря, 200 рублей. На эти деньги он сможет сходить в кино, в кафе, купить себе что-то. По мнению главы города, любая работа должна оцениваться – либо пятеркой (как у школьников), либо в денежном эквиваленте.

Акция действует на всех маршрутах, в городе их 7 и 33 единицы техники.

Мэр Тимашевска Николай Панин в маршрутке. Фото: пресс-служба администрации Тимашевска.

– У нас сменился перевозчик, теперь водители получают фиксированную оплату, поэтому та сумма, которую дети экономят на проезде за пятерки, никак не отразится на кошельке водителей, – уверен Николай Панин.

В водительском чате в WhatsApp они рассказывают о впечатлении детей, делятся, сколько отличников провезли.

– А у меня сегодня отличники были девчата, с пятерками в дневниках. Даже в другую маршрутку не сели, ждали меня, – говорит один из водителей.

Родители школьников к такой идее отнеслись положительно, многие благодарят мэра за подобную инициативу.

Чтобы проехать бесплатно, достаточно показать дневник с актуальной на день проезда пятеркой. Такая акция продлится до конца учебного года.