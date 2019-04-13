2019-04-12T13:58:47+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи встретился с Министром природных ресурсов и экологии России

Участие в беседе принял депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Участие Республики Адыгея в нацпроекте «Экология», проведение противопаводковых мероприятий, сохранение природного богатства региона и другие вопросы обсудили сегодня в ходе рабочей встречи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Участие в беседе принял депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник.

Глава Адыгеи сообщил, что в рамках национального проекта «Экология» в Адыгее утверждены региональные проекты «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов». За 6 лет на их реализацию планируется направить около 1,5 млрд. рублей.

Большое внимание в диалоге было уделено тематике противопаводковых мероприятияй. По территории Адыгеи протекает более 130 рек; опасному воздействию могут подвергаться 83 населенных пункта, в которых проживает 70,5 тыс. человек, а также 21 тыс. га ценных сельхозугодий.

Руководство республики ежегодно увеличивает объём средств, выделяемых из казны региона на проведение противопаводковых мероприятий. Так, в 2017 году было выделено 25,5 млн. рублей, в 2018 – 65,5 млн. рублей. Проводится активная работа по защите бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов.

В настоящий момент актуальным остается вопрос берегоукрепления правого и левого берега реки Белой в г. Майкопе. Подготовлена проектно-сметная документация.

На встрече с Министром природных ресурсов и экологии Глава Адыгеи назвал важной федеральную поддержку и для проведения работ по расчистке русел рек, а также строительству в регионе новых гидротехнических сооружений на реках федеральной зоны ответственности. Кроме того, для предупреждения чрезвычайных ситуаций актуальной является задача по ремонту и модернизации гидрологических станций и постов.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отметил большую социальную значимость поднятых вопросов и дал поручение рассмотреть инициативы Республики Адыгея.

«Все поднимавшиеся на встрече вопросы являются важными как для обеспечения безопасности и благополучия жителей региона, так и для сохранения уникальной природы и экологии Адыгеи для будущих поколений. Нашей задачей всегда было и остаётся поступательное развитие республики без ущерба для окружающей среды. Поддержка федерального ведомства поможет нам решить все острые вопросы в данной сфере», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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