Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: мужчины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 12 апреля 2019

В японском городе Фукуока продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. В последнем официальном турнире сезона за звание сильнейших бьются шесть ведущих стран планеты в этом виде спорта - Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

В каждом виде программы командного ЧМ победителю достается 12 баллов, второе место - 11, и так дальше по нисходящей.

Второй день соревнований завершат мужчины, которые представят свою произвольную программу. Сборную России представляют Александр Самарин и Андрей Лазукин.

По итогам короткой программы наши парни добыли всего девять баллов (лишь 1 у Самарина и 8 у Лазукина), а лидерами стали представители США Нэтан Чен и Винсент Жу, забравшие в копилку своей команды 23 очка.

Старт произвольной программы у мужчин на КЧМ-2019 намечен на 13:00 по московскому времени. Александр Самарин выйдет на лед в 13:08, а Андрей Лазукин в 14:10.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию мужской произвольной программы на командном чемпионата мира по фигурному катанию.