2019-04-12T15:58:27+03:00
Спорт

Нэтан Чен победил в произвольной программе на командном ЧМ в Японии, Александр Самарин - восьмой, Андрей Лазукин - седьмой

США продолжают лидировать в общем зачете командного ЧМ
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: GLOBAL LOOK PRESSФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
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В японском городе Фукуока 11 апреля стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. За звание сильнейших бьются спортсмены шести лучших стран по итогам сезона - Япония, Канада, Россия, Италия, Франция и США.

В каждом виде программы командного ЧМ победителю достается 12 баллов, второе место - 11, и так дальше по нисходящей. Программу второго соревновательного дня продолжили мужчины. Сборную России в этом виде представили два спортсмена – Андрей Лазукин и Александр Самарин.

Александр Самарин начал первую разминку и получил 158.53 балла за довольно чистый прокат. Этот результат позволил ему стать 8-м и добавить в копилку российской команды 4 балла.

Вторую разминку открывал Андрей Лазукин. Блестяще исполнив программу, он набрал - 160.37 балла и принес команде 5 баллов.

А 12 баллов забрал американец Нетан Чен с результатом - 199.49! Вторая строчка также у представителя США Винсента Жу - 198.50 баллов. Третьим стал Шома Уно - 189.46.

В командном чемпионате лидируют сборные России, Японии и США.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию короткой программы на командном ЧМ по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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