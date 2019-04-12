2019-04-12T15:05:53+03:00
Общество

Кубанский бизнесмен на свои деньги сделал тротуар в родной станице

Каждый день жители вели детей в школы и детсады по опасной проезжей части
Евгения ОСТРАЯ
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Теперь по дорожке можно и на роликах прокатиться. Фото: anaparegion.ruТеперь по дорожке можно и на роликах прокатиться. Фото: anaparegion.ru
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Тротуара на улице Советской в станице Гостагаевской под Анапой не было никогда. Тогда как ежедневно по оживленной станичной дороге на работу, в школы и детсады двигались сотни пешеходов. Опасная обочина вела и к самой большой в станице детской площадке.

В бюджете средств на обустройство безопасного прохода не хватало, поэтому оплатить эти работы вызвался анапский бизнесмен Игорь Огурцов.

- Дело в том, что большинство жителей Гостагаевской - сотрудники нашего отеля в Анапе и нам не безразличны их проблемы, - рассказывает отельер. - А отсутствие тротуара было одной из самых острых проблем.

Так каждый день школьники шли на учебу. Фото: anaparegion.ru

Так каждый день школьники шли на учебу. Фото: anaparegion.ru

Игорь Огурцов выделил деньги из дохода своего курортного бизнеса, закупил строительные материалы, нанял подрядчиков и сделал для станичников доброе дело.

- Раз, два, три, - отсчитывает свои шаги по новенькому полотну второклассница Алина. Чуть больше, чем через месяц начнутся летние каникулы, а значит, ей будет где обновить свои роликовые коньки.

Однако ограничиваться только тротуаром Огурцов не собирается. К 1 мая он планирует благоустроить местный стадион и построить сцену.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В администрации сельского поселения инициативе Огурцова рады-радешеньки.

- Заявка была подана на обустройство тротуара еще в 2018 году, - рассказали «КП» - Кубань» в муниципалитете. - Но пока решение принято не было. А тут меценат предложил помощь и мы, естественно, его инициативу поддержали.

Кстати, если бы такого согласования Огурцов не прошел, ему бы грозил весомый штраф за самовольство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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