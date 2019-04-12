На Кубани упал легкомоторный самолет СП-30
ЧП случилось в Отрадненском районе Краснодарского края.
- В 13:15 от оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что между хуторами Романчуков и Стукановский произошло падение частного легкомоторного самолета, - сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по краю Никита Гавриляк.
В результате падения пострадал один человек - это 58-летний пилот самолета Асхат Маликов. Он чудом остался жив, хоть и получил травмы. Мужчину госпитализировали в Отрадненскую ЦРБ. Его состояние врачи сейчас оценивают как средней степени тяжести.
Сам Асхат из Башкирии, родился в Уфе. 36 лет назад окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени Чкалова. В советские годы работал летчиком-инструктором, был командиром звена в Оренбургском высшем военном авиационном училище летчиков имени Полбина.
Асхат окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. Чкалова.
Мужчина женат, у него двое сыновей.
По предварительной информации, в хутор Столяров двое мужчин Эдуард Остапчук и Асхат Маликов привезли разобранный самолет, сняли дом. Асхат вместе со своим товарищем, по-видимому, взяли шабашку. Они хотели заработать, обрабатывая сельскохозяйственные поля.
Мужчина женат, у него двое детей.
Сегодня проводили тестовые полеты. Сделав пару кругов, самолет пролетел под проводами и, зацепившись за деревья на краю огорода, врезался в кусты. Пилот получил ушибы грудной клетки и перелом голеностопа правой стопы.
В Краснодарский край мужчина прилетел на заработки.
Как стало известно «КП»-Кубань» , владельцем самолета является Эдуард Остапчук.
На место падения самолета направлены службы экстренного реагирования. Также на месте ЧП работает следственная группа, которая возьмет пробы топлива, чтобы установить вероятную причину крушения.
- По предварительным данным, самолет СП-30, которым управлял один пилот, в результате неисправности закрылок, совершил аварийную посадку на поле в хуторе Столяров Отрадненского района, - добавляет «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Проводится проверка по факту падения самолета.
Отметим, что СП-30 является двухместным самолетом, относящимся к классу очень легких воздушных судов. Его масса составляет до 500 килограмм.
На Кубани упал легкомоторный самолет СП-30 Видео: Южного СУT СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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