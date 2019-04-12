На Кубани упал легкомоторный самолет СП-30

ЧП случилось в Отрадненском районе Краснодарского края.

- В 13:15 от оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что между хуторами Романчуков и Стукановский произошло падение частного легкомоторного самолета, - сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по краю Никита Гавриляк.

В результате падения пострадал один человек - это 58-летний пилот самолета Асхат Маликов. Он чудом остался жив, хоть и получил травмы. Мужчину госпитализировали в Отрадненскую ЦРБ. Его состояние врачи сейчас оценивают как средней степени тяжести.

Сам Асхат из Башкирии, родился в Уфе. 36 лет назад окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени Чкалова. В советские годы работал летчиком-инструктором, был командиром звена в Оренбургском высшем военном авиационном училище летчиков имени Полбина.

Асхат окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. Чкалова.

Мужчина женат, у него двое сыновей.

По предварительной информации, в хутор Столяров двое мужчин Эдуард Остапчук и Асхат Маликов привезли разобранный самолет, сняли дом. Асхат вместе со своим товарищем, по-видимому, взяли шабашку. Они хотели заработать, обрабатывая сельскохозяйственные поля.

Мужчина женат, у него двое детей.

Сегодня проводили тестовые полеты. Сделав пару кругов, самолет пролетел под проводами и, зацепившись за деревья на краю огорода, врезался в кусты. Пилот получил ушибы грудной клетки и перелом голеностопа правой стопы.

В Краснодарский край мужчина прилетел на заработки.

Как стало известно «КП»-Кубань» , владельцем самолета является Эдуард Остапчук.

На место падения самолета направлены службы экстренного реагирования. Также на месте ЧП работает следственная группа, которая возьмет пробы топлива, чтобы установить вероятную причину крушения.

- По предварительным данным, самолет СП-30, которым управлял один пилот, в результате неисправности закрылок, совершил аварийную посадку на поле в хуторе Столяров Отрадненского района, - добавляет «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Проводится проверка по факту падения самолета.

Отметим, что СП-30 является двухместным самолетом, относящимся к классу очень легких воздушных судов. Его масса составляет до 500 килограмм.