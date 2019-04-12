В Краснодаре женщина продает космический скафандр за 70 тысяч рублей

Публикация вызывает сомнения, ведь оно появилось 1 апреля. Женщина решила продать скафандр как семейную реликвию ее отца. Он в детстве хотел лететь в космос как Юрий Гагарин, но передумал и стал сварщиком.

- Продаю скафандр космонавта. Ручная работа. Его сшила моя бабушка моему отцу, потому что он очень хотел быть космонавтом. Семейная реликвия. Сшила на вырост. Но когда отец вырос, он не захотел быть космонавтом, а стал сварщиком. Но костюм остался. Я одевала его пару раз всего, - сообщает Ольга в объявлении.

ФОТО: Скриншот объявления

Женщина заверила, что скафандр отлично сидит, и все системы работают исправно. Непонятно, как обычная бабуля смогла соорудить такой костюм дома. И как проводили испытания?

- Подача кислорода в идеальной пропорции, - говорится в объявлении. - 100% герметичность. Хоть сейчас в открытый космос выходи. В общем, не стыдно в нём в космос лететь. Разумному покупателю торг! Размер 52-54 XXL.

Дозвониться по объявлению не удалось. Скорее всего, это очередная первоапрельская шутка. Публикацию просмотрели более 900 человек.