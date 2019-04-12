Динамо - Краснодар 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую. «Зенит» продолжает лидировать, но битва за «золото» только начинается. В чемпионской гонке участвуют как минимум три клуба - «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».

Тренер и игроки единственной нестоличной команды в этой компании подчеркивают, что не ставят титул своей целью, а лишь хотят демонстрировать красивую игру. Такое стремление довело «горожан» до второй строчки, которую они точно не хотят потерять.

В 23-м туре «Краснодар» на выезде встретится с московским «Динамо». «Бело-голубые» проводят не самый выдающийся сезон и занимают лишь 13-ю строчку, грозящую на финише стыковыми матчами.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Динамо» провели 13 официальных очных встреч – все в РПЛ. В этих играх «быки» отпраздновали успех 6 раз, 4 игры завершились мирным исходом и 3 матча принесли победу москвичам. Общая разница мячей в противостоянии – 21:10 в пользу черно-зеленых. В последних шести матчах «Динамо» не выигрывает при разнице мячей 14:2. А в первом круге текущего сезона на своем поле «быки» отпраздновали победу со счетом 3:0.

ФОРМА

«Динамо» претендует на звание самой неудачливой команды чемпионата. Показывая неплохую игру и создавая множество моментов, в последних четырех матчах «бело-голубые» набрали только одно очко и забили только один мяч в ворота «Анжи», при этом трижды уступив соперникам со счетом 0:1.

«Краснодар» прервал рекордную безвыигрышную серию, добыл разгромную победу над махачкалинцами, а потом на своем поле с большим трудом отвоевал три очка у «Крыльев Советов», благодаря пенальти на последних минутах.

НЕ СЫГРАЮТ

В обеих командах есть дисквалифицированные. У «Краснодара» не сыграет Сергей Петров, а «Динамо» придется обойтись без Абдул Азиза Теттеха.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО – КРАСНОДАР

Не удивительно, что во встрече второй и 13-й команды чемпионата, букмекеры отдают предпочтение «Краснодару». Но его преимущество не выглядит подавляющим. Во-первых, «быки» не были слишком убедительны в последней домашней игре против «Крыльев», во-вторых, фатальное невезение «Динамо» должно когда-то закончиться. Почему бы не прервать серию неудач в игре против одного из лидеров на своем поле?

Коэффициент на победу «Краснодара» - 2,3, на ничью – 3, а на победу «Динамо» - 3,4.

Прогноз «КП» на матч Динамо – Краснодар – гости не проиграют.