60 смельчаков устроят заплыв через Керченский пролив

Международный заплыв через Керченский пролив состоится 1 июня. 60 спортсменов преодолеют дистанцию в 5,5 километров от берега Тамани до берега Крыма.

- Престижное плавательное событие, к участию в котором допускаются только опытные атлеты, на этот раз станет самым массовым в истории акватории пролива. Сейчас на заплыв зарегистрированы 47 атлетов, среди которых есть даже спортсмены из Великобритании и Испании, - сообщают организаторы.

Среди пловцов, уже заявивших об участии 11 женщин. Дистанция, по которой будут плыть атлеты, пролегает между Крымским мостом и Керченской паромной переправой от полуострова Тамань до крепости Ени-Кале. Справляться с волнами в открытом море под силу не каждому, поэтому спортсмены должны быть способны преодолевать километр не менее чем за 25 минут – это одно из главных требований.

Заплыв через Керченский пролив

- Отличительные особенности пролива: мощные течения, которые меняются ежедневно и могут быть направлены в разные стороны на разных отрезках дистанции; волны, которые возникают буквально на глазах, могут достигать полутора метров в высоту, - отмечают организаторы заплыва.

Интересно, что судоходство в акватории прерывать не будут. Поэтому за каждой группой из трех-пяти человек будет закреплена лодка, а за безопасностью спортсменов будут наблюдать организаторы и спасатели.

- Этим заплывом мы хотим раскрыть спортивно-туристический потенциал региона. Каждый год мы будем стремиться увеличивать количество участников. Через пару лет уже тысяча человек за раз будут переплывать Керченский пролив, это возможно! — говорит руководитель заплыва Александр Базанов.

Нынешний заплыв станет уже вторым в истории. В прошлом году в состязании приняли участие 30 человек. Они стали первыми за всю историю спортсменами, которые массово переплыли Керченский пролив.

- Учитывая уникальность и сложность переправы, заплыв остается не соревновательным, а любительским — спортсмены плывут не на скорость, а ради самой идеи пересечь Керченский пролив, - отметили организаторы заплыва.

Участие не бесплатное – каждый спортсмен вносит регистрационный взнос – 24 900 рублей. Пловцы, которые не смогут выдержать темп, будут сняты на лодки до конца заплыва.

Старт дается с воды в районе косы Чушка, а финиш - на берегу полуострова Крым у подножия крепости Ени-Кале, где и будет расположен стартовый городок. Если погода не вмешается, то заплыв состоится 1 июня, резервный день – 2 июня.