В Геленджике собаки корги усыновили волчат

В конце января в Сафари-парке Геленджика родились краснокнижные красные волчата – Кай и Герда. Новорожденных сразу же пришлось забрать у матери на искусственное вскармливание, чтобы те не погибли от голода. Так как мать отказалась от малышей. Зато за воспитание волчат взялись собаки породы корги. Они помогают щенкам доверять людям, преодолевать страх в общении и сопровождают на прогулках.

- С рождения лидером в этой парочке стала девочка, везде первая, самая активная, смелая и звонкая, ну и при этом самая прожорливая, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Сафари-парке Геленджика. – А мальчик растёт скромным и застенчивым. Поэтому дать имена им было очень легко – Кай и Герда.

Во время прогулок на помощь пришли ближайшие их собратья – собаки. Пара псов породы корги всерьёз взялась за воспитание новобранцев. «Отец» к детям суров, но справедлив, а «мать» готова безропотно отдать любую игрушку-погрызушку, но и её терпению приходит конец, когда маленькие озорники хватают её за пушистый хвост.

- Помогают волчатам привыкнуть к людям собаки Рыжий и Киса, они принадлежат моей коллеге, - говорит ветврач Сафари-парка Елена Перетокина. – Волчата Кай и Герда гуляют и живут вместе с ними. Волчат пришлось забрать у матери, их волчица решила устроить гнездо по своему вкусу. Вместо приготовленного домика, выбрала место в вольере под поваленными ветками. Был январь, в Геленджике дул сильный ветер, решили не рисковать ведь малыши могли замерзнуть насмерть.

По словам ветврача, когда появляется потомство у особо редких животных, не всегда взрослая особь будет готова их выходить и выкормить. Например, амурская тигрица Лада, когда у нее родилось 4 тигренка, с удовольствием выдавала их людям на 2-3 часа понянчить и докормить, а сама в это время дрыхла.

- Аналогично мы поступили и с волчатами, - продолжает Елена Перетокина. – Этот вид занесен в Красную книгу, мы не хотим рисковать их здоровьем. В конце апреля они окрепнут и подрастут. Кай и Герда пока живут в карантинной зоне парка, позже будем их вводить в стаю. Сначала поселим их с родней в отдельном вольере. Там они смогут рыть норы и спать под кронами деревьев. А потом вольеры объединим.

В зоопарках этих волков редко содержат. Они очень пугливые, прячутся от людей и при любом шуме могут разбиться о стены вольера и любые препятствия по пути - начинают на огромной скорости бегать по загончику. Каю и Герде всего лишь два с половиной месяца.

- Но мы открыли секрет, как снять стресс у этих животных, - продолжает Елена. - Им в детстве надо больше общаться с другими животными с «невозмутимой» психикой. Тогда они вырастают общительными, спокойными и рады людям. Корги воспитанные, невозмутимые и добродушные собаки, для такой роли лучше всего подходят.

Животные и птицы из Красной книги попадают в зоопарки, когда они наверняка в природе не выживут. Поэтому в зоопарках готовят специалистов, которые знают биологию и психологию диких животных, чтобы знать, как помочь им. Возможно, кто-то из красных волчат вернется в природу. Для этого их учат охоте и другим способам выживания в дикой природе.