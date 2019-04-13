В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

13 апреля скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.

- В 15:45 в возрасте 83 лет ушел из жизни Алексей Алексеевич Кадочников, - сказал его друг Александр Церюта. - Царство небесное и вечная память Легенде Российского спецназа, создателю Системы Выживания Кадочникова, офицеру советской армии, Учителю и Человеку с большой буквы!!! (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.)

Алексей Алексеевич родился в Одессе в семье кадрового офицера ВВС Вооруженных Сил СССР. С 1939 года проживает в Краснодаре. Когда он преподавал на кафедре механики Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. В это время он разработал свой собственный способ выживания.

Многие годы он изучал боевое наследие наших предков с помощью традиционных знаний и последних достижений в области физики, математики, биомеханики, психологии. Совместив в науке и практике один из старейших видов боя, Алексей Алексеевич разработал уникальную систему рукопашного боя «стиль Кадочникова».

С 1962 года он готовил парней для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах города Краснодара и войсковых частях Краснодарского гарнизона.

Дата и время прощания с Алексеем Кадочниковым станут известны позднее.