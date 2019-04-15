На Кубань придут похолодание и дожди

Прошлая неделя в крае выдалась теплой, и только ближе к выходным пришлось снова накинуть легкие куртки и достать зонты. Всю неделю небесная канцелярия будет очень переменчива. В отдельных районах края пройдут сильные дожди, на черноморском побережье ветер разгонится до 17 метров в секунду. Только с 26 апреля весна начнет потихоньку набирать обороты, температура поднимется выше 20 градусов.

- Местами в крае пройдет сильный дождь с грозой, - сообщает Гидрометцентр Кубани. - Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью от +6 до +11, в юго-восточной части края от +2 до +7. Днем 16 апреля от +14 до +19. 17 апреля от +12 до +17. На побережье временами дождь. На участке Анапа-Геленджик ветер ускорится до 17-22 м/с. Температура ночью от +7 до +12, днем от +11 до +16.

По данным Яндекс.Погода, в Краснодаре в будни будут идти небольшие дожди. Температура ночью от +6 до +9, а днем – от 10 до 17 градусов тепла. Только на выходных распогодится и обойдется без осадков.