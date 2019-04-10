Кубок России по мотокроссу пройдёт в «Орленке»

Турнир станет стартовой площадкой открытия летнего сезона. Возраст младшего участника – 7 лет, старшего – 65 лет.

Судейскую коллегию Кубка России представят судьи Всероссийской категории Вячеслав Фисенко и Евгений Паршин, а также секретариат из Краснодарского центра спортивной подготовки №1.

Состязание пройдёт на круглогодичной грунтовой трассе «Орлёнок», на побережье Чёрного моря. Протяжённость сертифицированного трека составляет 1850 метров, с шириною в самом узком месте – 10 метров. Общий перепад высот достигает 40 метров. Трасса «Орлёнок» ранее принимала гонщиков российского этапа MXGP, первенства Европы по мотокроссу и чемпионата мира по мотокроссу среди юниоров. Мототрасса отвечает всем мировым стандартам и строгим техническим требованиям Международной Мотофедерации (FIM).

«Предстоящий старт с одинаковым рвением ждут райдеры разных поколений и преданные зрители, увлечённые мотокроссом. Здесь в «Орлёнке» совсем скоро развернётся масштабная зрелищная борьба, которая захватит каждого любителя мотоциклетного спорта на два соревновательных дня. Сейчас наша основная задача – организовать турнир на должном уровне, подготовить идеальные условия для честной борьбы. В преддверии Чемпионата мира по мотокроссу, который пройдёт на этой же трассе 8 и 9 июня, Кубок России и Чемпионат ЮФО отличное начало сезона, который, уверен, подарит всем нам незабываемые эмоции и впечатления» – прокомментировал президент Федераций Мотоциклетного спорта России и Краснодарского края, директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Торжественное открытие чемпионата состоится 13 апреля 2019 года в 11:40.

Организаторами соревнований выступают: Федерация мотоциклетного спорта России, Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края, Всероссийский детский центр «Орлёнок».

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