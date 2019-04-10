2019-04-15T11:19:40+03:00
Общество

Дети России соберут яхты и катера в «Орленке»

Во Всероссийском детском центре стартовала программа технической и естественно-научной направленности «Бегущий по волнам»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"
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В программе участвуют мальчишки и девчонки 14-16 лет из 21 региона страны. Все они победители, конкурсов по научно-техническому творчеству и судомоделированию, учащиеся морских школ и флотилий, клубов юных моряков и речников.

Ребята работают в составе проектных групп. Под наставничеством специалистов из Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова орлята изучают тонкости проектирования и сборки радиоуправляемых яхт, катеров и строительства причалов с применением новейших строительных материалов (нанобетона). Так же юные конструкторы осваивают новые способы передачи сигналов в военно-морском флоте и знакомятся с особенностями разработки дизайна морских судов.

«Очень важно поддерживать у ребят интерес к техническому творчеству. Занятия по проектированию и моделированию судов помогут развить орлятам инженерные и конструкторские навыки, что значительно повысит их шансы поступить в любой престижный ВУЗ нашей страны. Надеюсь, что знания, которые они получат в «Орлёнке», помогут ребятам реализовать свой творческий потенциал», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Финальным событием смены станет состязание юных конструкторов. Ребята, которые соберут радиоуправляемые яхты, продемонстрируют возможности своих творений в регате. Победителя среди создателей радиоуправляемых катеров определят на инженерных соревнованиях в плавательном бассейне «Орлёнка». Проекты разработчиков оценят специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова по таким критериям как: быстроходность, управляемость, дизайнерское оформление, презентация своей разработки и поддержка команд. Те, кто выбрал направление «Создание нанобетона для пристани (причала)» презентуют макеты причалов, расскажут об их конструкции и составе.

Участники, которые займут призовые места, получат дипломы победителей от БГТУ им. В.Г. Шухова, что даст им дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в этот университет (количество дополнительных баллов будет зависеть от числа очков, набранных представленными проектами).

Организаторы: ВДЦ «Орлёнок», ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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