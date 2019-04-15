«Птица запуталась в леске и была без сил»: на Кубани рыбаки спасли лебедя от гибели

Житель станицы Михаил Колесник со своим другом рано утром 12 апреля выехали на рыбалку. Как только мужчины оказались у реки Понуры, увидели в камышах лебедя. Он почти не двигался, поэтому друзья заволновались.

Лебедь запутался в леске. Фото: Михаил Колесник

- Поначалу думали, что он просто замер. Может, нас увидел и испугался. Но прошло время, а лебедь как сидел на одном месте, так и не сдвинулся ни на сантиметр, - рассказал «КП»-Кубань» Михаил Колесник.

Рыбаки решили аккуратно подойти к нему (птица была почти у самого берега) и проверить, не зацепился ли за что? Так и оказалось.

Рыбаки вытащили птицу. Фото: Михаил Колесник

- Лапкой в леске он запутался. Был уже без сил, - говорит Михаил.

Но когда он полез спасать лебедя, тот начал шипеть. Даже пытался из последних сил вырываться, кричать.

- А потом как-то притих сразу. Наверное, понял, что я не хочу сделать ничего плохого. А, может, просто сил уже не было, - предполагает рыбак.

Все время рядом кружила пара лебедя. И во время операции по спасению, и до неё - она плавала вокруг попавшей в беду птицы.

После того, как пернатого высвободили из плена, рыбаки отнесли его на берег. Пытались накормить, но птица ничего не ела.

Через полчаса лебедь обсох и, окрепший, отплыл от берега со своей парой, которая все это время находилась рядом с ним.

- Мы не думали, спасать или нет. Да, воды была холодная, но не смертельно же. А птица могла погибнуть. Перевес, конечно, в сторону спасения, - признался Михаил.

Спасение птицы. Фото: Михаил Колесник

Операция длилась около 20 минут. Это время мужчины не считают потраченным впустую.

- Рыба рыбой, - говорят они, - а лебедь - все-таки птица важная.