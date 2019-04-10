Молодые депутаты региона подвели итоги работы за год

В собрании также приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, замполпреда Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от Краснодарского края, руководители ведомств и организаций.

Приветствуя участников собрания, Вениамин Кондратьев отметил, что главное в работе каждого депутата – умение общаться с людьми и готовность всегда прийти к ним на помощь.

– Вы прошли хорошую школу, начав свой путь из районов и хуторов. То, какой Кубань будет через 15-20 лет, зависит от вас. От того, насколько вы активны, неравнодушны, насколько способны критически мыслить и принимать сложные управленческие решения. Каждый из вас должен сегодня быть на шаг впереди, чтобы завтра иметь конкурентные преимущества, – подчеркнул губернатор.

Юрий Бурлачко, обращаясь к присутствующим, отметил, что Совет депутатов – это стартовая площадка, которая раскрывает потенциал молодых людей, готовых работать на благо своего края и всей страны.

– Совет молодых депутатов успешно состоялся как школа профессионализма и кузница кадров для органов власти. Из состава Совета на руководящие должности разного уровня перешли 42 человека. Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин и вице-президент по развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин тоже начинали в СМД. В Краснодарском крае восемь глав муниципалитетов – выходцы из Совета молодых депутатов, 9 человек стали заместителями глав муниципалитетов, 11 депутатов осваивают Советы городских и сельских поселений. Совет дает возможность себя проявить не просто на словах, но и конкретными добрыми делами. Ребята проводят колоссальную работу и приносят пользу людям, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

СПРАВКА «КП»

Совет молодых депутатов при Законодательном собрании Краснодарского края действует с 2005 года. Это совещательный и консультативный орган, представляющий интересы не только молодежи, но избирателей всех категорий. Главная задача Совета – объединение и обучение молодых депутатов всех уровней, чей возраст не превышает 35 лет. Сегодня в состав Совета молодых депутатов Кубани входит 1615 молодых людей региона из различных политических партий. Они активно изучают законодательный процесс, в 2017 при принятии различных решений в ЗКС было учтено 76 предложений СМД.

Молодые депутаты не только участвуют в работе комитетов СМД. На их счету множество реальных дел, которые принесли пользу конкретным людям, проживающим в одном с ними населенном пункте. Для этих ребят нет невозможного. Создать кружок для общения детей с особенностями развития в станице, где дети-аутисты на домашнем обучении страдали от отсутствия живого общения со сверстниками. Своими силами отремонтировать сельский спортзал и тренировать юных спортсменов. Помочь одаренной молодежи найти себя и реализовать с помощью художественно-творческого проекта, опекать воспитанников детских домов и одиноких пожилых людей – это всего несколько примеров идей, которые молодые депутаты уже воплотили в жизнь.

При этом в подавляющем большинстве ребята работают на непостоянной основе и исполняют обязанности в свободное время. Поэтому особое значение имеет обучение депутатов.

– Не во всех регионах организовано обучение, но на Кубани оно находится на высоком уровне. Мы гордимся и всем ставим в пример достижения края в этом направлении. Сильный состав Совета молодых депутатов в итоге позволит решить самые сложные проблемы и оправдать доверие жителей, –отметил замполпреда Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов.

Собрание завершилось торжественным награждением самых активных участников. Благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы победителей краевых конкурсов активным молодым депутатам вручили Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко.