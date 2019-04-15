«Подари ребенку кино»: в Новороссийске объявили благотворительную акцию

Кинотеатр «Нептун» в Новороссийске объявил о благотворительной акции для сирот и детей с ограниченными возможностями. Всем им удастся попасть на сеансы красочных премьер, если каждый посетитель кинозала скинется всего по 150 рублей. То есть купит на один билет больше — за себя и за того брата.

Так, при покупке билета в кино в кассе «Нептуна» вам предложат приобрести сертификат на 150 рублей с открытой датой.

- Он будет действителен на любой сеанс, - говорят в кинотеатре. - А мы позаботимся, чтобы билетик был передан по адресу

Сам купленный вами сертификат остается у кассира.

- При этом вы всегда сможете проконтролировать, куда был направлен ваш билет, - пишут на своей странице в Instagram инициаторы акции.

Кстати, четыре дня осталось до окончания акции кинотеатра «Монитор» в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Туапсе. До 19 апреля организаторы просят прислать воспоминания о фронтовиков, ваших родных, с фотографиями. Имена и лица героев самой страшной войны в истории человечества вновь покажут на больших экранах в День Победы и накануне праздника.

Организаторы ждут писем KINO@kinomonitor.ru с пометкой «9 МАЯ», в котором пришлите нам:

- ФИО членов вашей семьи – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла;

- Фотографии в высоком качестве (не групповое фото);

- Город вашего проживания.

Участников предыдущих видеороликов организаторы просят не беспокоится.

- Информация о ваших родственниках, которую вы высылали в рамках акции в предыдущие годы, войдет в расширенную версию ролика, который будет выложен во все соцсети, - предупреждают они.

Спешите подать заявки.