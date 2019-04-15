«Не дам вам заскучать!»: на Кубани появился первый боец UFC

Если в прошлом году в турнире под эгидой UFC соревновались 25 россиян, где был и знаменитый Хабиб Нурмагомедов, то в этом уже заявилось 40 бойцов. Одним из счастливчиков стал Сергей Хандожко, который переехал на Кубань из Подмосковья. Парень развивается не только как спортсмен, но и тренер. Ведь профессиональный боец ММА (смешанные единоборства) уже стал руководителем «Краевого центра единоборств» в Динской, где учит всех желающих боевым искусствам.

«Дане Уайту стоит подписать меня, мой лимит поражений исчерпан»

11 апреля Сергей «Хонда» Хандожко поехал в Москву для заключения контракта с UFC. На встречу приехал новый министр спорта Кубани Андрей Марков и вице-президент UFC Russia Андрей Громковский.

- Мечты сбываются, - сообщил спортсмен у себя в Инстаграм. - Даже когда уже почти перестаёшь в них верить. Главное, продолжать движение вперёд. Я рад, что мне посчастливилось выступать в лучшей лиге мира. Понимаю, что это огромная ответственность, но я буду к ней готов. Спасибо всем, кто в меня верит и поддерживает. Это будет интересное приключение. Борьбу уже начал подтягивать.

На самом деле история с участием спортсмена в UFC началась еще в 2014 году, когда парню был 21 год. Тогда через блог «Депеша» на Sports.ru он обратился к Дане Уайту, президенту федерации, чтобы тот его вызвал на бои.

- Дане Уайту стоит подписать меня, потому что я не буду просто отбывать свой номер в UFC. И еще я придумал пару фишек, так что руководство будет только радо такому подписанию, - сказал тогда «Хонда». - Мои выступления не оставят вас равнодушными. Вы будете не раз пересматривать и показывать их своим друзьям и знакомым. Если вы посмотрите мой бой, то у вас появится желание пересмотреть все и дождаться нового! Не дам вам заскучать! Но свой лимит поражений в карьере я уже исчерпал, так что буду радовать вас только победами.

Но тогда никто на него никто не обратил внимание. Хотя парень уже с 18 лет сражался в MMA с официальным контрактом. За это время он одержал 25 побед, 5 раз проиграл и один поединок закончился ничьей.

Боец фанат Хабиба Нурмагомедова\ФОТО: Sports.ru

Не мог найти тренера по каратэ - занялся рукопашкой

Боец родился в городе Торжок, что в Тверской области. Там же еще в 1 классе родители отдали сына в секцию самбо-дзюдо. Парень начал всех крушить на районных, городских и областных соревнованиях. Затем перешел на каратэ в 15 лет, это считалось очень поздним возрастом для такого боевого искусства. Но через год он уже стал чемпионом Москвы и России. Потом его семья переезжает в Одинцово, там парень идет в секцию по рукопашному бою потому, чтоне мог найти себе наставника по каратэ. В 18 лет стал чемпионом мира по универсальному бою.

- Сейчас спортсмен выступает в весовой категории до 77 килограммов, - сообщает минспорта края. - На профессиональном ринге спортсмен провёл 30 поединков, выиграв из них 25. Имя соперника кубанца в рамках чемпионата UFC будет озвучено позже.

КСТАТИ

По данным министра спорта края Андрея Маркова, на Кубани с 2019 года будут строить по 10 спорткомплексов для районных Центров единоборств. А к 2024 году такие объекты должны быть во всех муниципалитетах. Количество занимающихся различными видами единоборств в крае составляет более 160 тысяч человек разных возрастов.

СПРАВКА «КП»

Титулы Сергея «Хонды» Хандожко:

Мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по универсальному бою, чемпион России, Европы, Мира по универсальному бою, чемпион Москвы и России по ашихара-каратэ.

Ultimate Fighting Championship (UFC) - спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру. Под эгидой UFC выступает большинство спортсменов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах, бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках.