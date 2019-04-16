Мурат Кумпилов: «Улучшение жилищных условий молодых семей – особое направление в реализации социальной политики»

Приветствуя участников церемонии, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республиканская программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» нацелена на улучшение качества жизни молодых семей и создание для них комфортных жилищных условий.

«Это очередной шаг в рамках проведения социальной политики в регионе, реализации права молодых семей на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты. Получив сегодня этот важный документ, который, безусловно, положительно повлияет на качество вашей жизни, вы сможете реализовать намеченные планы, откроете новые возможности для самореализации и воспитания детей», – сказал Мурат Кумпилов.

Вручая свидетельства, Мурат Кумпилов пожелал семьям здоровья, благополучия и успехов. Главы семейств поблагодарили руководство региона за активную поддержку молодых семей и постоянное внимание к их проблемам.

В продолжение встречи Глава республики отметил, что Президент и Правительство Российской Федерации прикладывают серьезные усилия для продвижения целого комплекса социальных программ, одна из которых как раз и нацелена на улучшение жилищных условий молодых семей. Кроме того, руководитель региона акцентировал внимание на вопросах повышения рождаемости, указав, что крепкие многодетные семьи должны являться примером для молодежи.

Отдельно Мурат Кумпилов отметил, что всего в этом году в Адыгее будет выдано 339 жилищных сертификатов. На эти цели из всех источников финансирования направлено более 240 млн. рублей.

«Хочу заверить вас, что мы и дальше будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы в Республике Адыгея еще не одна семья смогла перешагнуть порог своего дома, приобретенного по программам поддержки молодых семей», – сказал Мурат Кумпилов в общении с участниками церемонии.