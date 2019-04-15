2019-04-15T16:19:42+03:00
Происшествия

В Новороссийске ищут хозяина азиатской овчарки, которая загрызла 6-летнего мальчика

Пса застрелили полицейские
Андрей ГОРЕЛОВ
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Собаку застрелили из табельного оружия\ФОТО: Блокнот НовороссийскСобаку застрелили из табельного оружия\ФОТО: Блокнот Новороссийск
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Мальчик гулял с мамой на детской площадке возле пятиэтажки на улице Полевой, 6. Откуда ни возьмись, на ребенка набросился пес и вцепился лицо, в шею, в плечи. Женщина вызвала полицию и попыталась отбить пса от ребенка. Полицейские прибыли на место и застрелили собаку, а мальчику вызвали скорую. Хотя собака была с ошейником, хозяева до сих пор не объявились.

- Вызов поступил на пульт дежурного 14 апреля в 13:41, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – 6-летнего мальчика увезли в горбольницу Новороссийска. Полиция продолжает расследование инцидента. Пока неясно, чей был этот пес, почему он напал на ребенка и где сейчас его хозяин.

Жизнь малышу спасли медики. Его успешно прооперировали челюстно-лицевые хирурги горбольницы №1. Сейчас ребенок в состоянии состояние средней тяжести.

- Сотрудники ПДН опрашивают свидетелей и родителей пострадавшего мальчика, - сообщил в своем Инстаграме глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Согласно нормам о выгуле собак, на животных больше 15 кг нужно надевать ошейник, поводок и намордник. Виновный, отпустивший гулять собаку без намордника, обязательно должен понести соответствующее наказание.

Стоит отметить, что рядом с местом нападения расположен детский сад «Дошкольник». Если вы свидетель инцидента или знаете хозяина собаки, полиция просит обратиться по телефонам 02 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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